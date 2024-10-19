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ПриватБанк призупинить платежі в "Приват24" та операції з картками: в чому причина

ПриватБанк призупинить платежі в "Приват24" та операції з картками: в чому причина
ПриватБанк анонсував регламентні роботи

ПриватБанк тимчасово призупинить платежі в Приват24 та операції з картками на сім годин через планові регламентні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

У ніч з 19 на 20 жовтня 2024 року ПриватБанк проведе планові регламентні роботи для покращення роботи систем та забезпечення безпеки операцій.

Згідно з повідомленням, операції з платіжними картками, платежі в Приват24 для фізичних осіб будуть недоступні з 00:00 до 07:00.

Також повідомляється, що не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали

Повідомляється, що ПриватБанк вибрав нічний час для проведення робіт, щоб мінімізувати незручності для клієнтів. Банк рекомендує заздалегідь провести заплановані операції або скористатися сервісами після завершення робіт.

Нагадаємо, минулого разу ПриватБанк проводив подібні роботи 22 червня.

Автор:
Тетяна Гойденко