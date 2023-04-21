ПриватБанк зробив більш зручним додаток Приват24: що нового

Мобільний банк Приват24 у оновленій версії пропонує українцям новий більш зручний сервіс купівлі автобусних квитків. Також у додатку зʼявився сервіс регулярних поповненнь депозитів та додано можливість оформити іпотеку під 3% річних за державною програмою "єОселя".

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що придбати квитки на автобус можна в меню "Сервіси" → "Транспорт" → "Автобус".

Також у оновленій версії мобільного банку зʼявилося нове єдине меню "Комунікації", де тепер можна зв'язатися з банком через "Допомогу онлайн" чи напряму подзвонити до банку.

Також у новому меню користувачи знайдуть подані заявки, повідомлення про шахрайство, перелік усіх телефонів служби підтримки, сторінки банку в соцмережах.

Крім того для вкладників банку відтепер у Приват24 є сервіс регулярних поповненнь депозитів. Щоб налаштувати сервіс, треба відкрити інформацію по вкладу та натиснути кнопку "Регулярне поповнення".

А у налаштуваннях карток додали нові функції самостійного підключення виплати заробітної плати на свою картку для виплат та керування переказами на картку через сторонні сервіси.

Також ПриватБанк оновив веб версію Приват24, де відтепер є можливість оформити іпотеку під 3% річних за державною програмою "єОселя". Детальніше про оформлення іпотеки: меню "Сервіси" → "Кредити" → "Житло в кредит".

Нагадаємо, з квітня до середини вересня 2023 року українці зможуть отримувати перекази з Польщі через Western Union в ПриватБанку безкоштовно, якщо такі перекази відправляються через веб та мобільні додатки банків Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank.