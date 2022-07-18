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Профспілка "Укренергомашин" звернулася до Зеленського із проханням допомогти зберегти "Мегабанк"
Профсоюз державного АТ "Українські енергетичні машини" звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням сприяти вирішенню ситуації навколо виведення з ринку харківського "Мегабанку", а саме реалізації плану часткової націоналізації.
Про це йдеться у відкритому листі голови профспілки Миколи Турчина.
Як повідомив гендиректор АТ "Укренергомашини" Віктор Суботін у коментарі "РБК-Україна", потенційним інвестором банку може стати "Укрпошта".
У зверненні профспілки просять не допустити ліквідації банку, яке спричинить призупинення роботи стратегічно важливого підприємства і поставить під загрозу виконання контрактів щодо забезпечення енергетичної безпеки країни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Нам відомо, що існує правовий механізм вирішення ситуації. Власником "Мегабанку"може стати Міністерство фінансів, що дозволить зберегти банківську установу, а значить, і кошти АТ "Українські енергетичні машини" і ті проекти, які реалізовувалися спільно з банком - "Укрпошті". Зміна власника банку відбувається в три етапи. На першому етапі власником стає Мінфін, в результаті укладення договору з Фондом гарантування вкладів за вартістю 1 грн. На другому проводиться процедура bail-in - конвертація зобов'язань великих кредиторів в акції банку. Власниками банку стають Мінфін України - АТ "Укренергомашини". На третьому етапі Мінфін продає свою частку новому власнику", - сказано в листі профспілок.
За словами Субботіна, оптимальним підсумком третього етапу є продаж банку на користь "Укрпошти", що відповідає заявленим прагненням поштового оператора створити "поштовий банк".
За даними "УЕМ", на рахунках підприємства в "Мегабанку" знаходяться кошти в сумі 1,5 млрд грн, у тому числі 0,8 млрд грн депозитів, які були заставою під банківські гарантії в рамках реалізації проекту з "Укргідроенерго", що фінансується із залученням кредитних коштів ЄБРР та Європейського інвестиційного банку.
Крім того, Мінфін є кредитором "Мегабанку" згідно з Угодою про субфінансування №23010-05/122 в рамках проекту "Основний кредит для малих і середніх підприємств і компаній із середнім рівнем капіталізації", розмір заборгованості за яким становить 0,5 млрд грн.
Автори звернення зазначають, що "Українські енергетичні машини" та профспілка активно співпрацюють з "Мегабанком" не перший рік у зарплатних проектах, розрахунково-касовому обслуговуванні, відкритті та обслуговуванні поточних безготівкових рахунків, наданні гарантій на виконання договірних зобов'язань.
"За цей період співпраці ні між підприємством, ні між профспілковою організацією не було жодних проблем і непорозумінь з цією банківською установою", - сказано в листі.
Однак ситуація, яка склалася навколо виведення банку з ринку ставить під загрозу цю співпрацю, а також проекти підприємства, фінансування яких здійснюється коштами ЄБРР та ЄІБ. Зокрема, мова йде про реконструкцію діючих гідроелектростанцій України, які входять в структуру "Укргідроенерго".
"Ліквідація банку піддасть сумніву виконання контрактів, укладених за фінансування ЄБРР і ЄІБ, і, як наслідок, призведе до відсутності завантаження виробництва", - йдеться в документі.
Турчин також звертає увагу, що попри війну, колектив "Укренергомашин" продовжує виконувати покладені на нього зобов'язання, працівники не припинили постачання турбінного та генераторного обладнання для українських гідро- та атомних електростанцій.
"Зараз жодним з державних органів не прийнято рішення про здійснення процедури виведення АТ "Мегабанк" з ринку за участю держави. Видається, що тільки ваше особисте втручання і вольове рішення може виправити описану ситуацію і врятувати наше підприємство", - підсумували в профспілках.
Як відомо, з 2 червня "Мегабанк" перебуває під управлінням Фонду гарантування вкладів, раніше він був визнаний Нацбанком неплатоспроможним.
Тимчасова адміністрація Фонду працює в банку до 2 серпня. Крім того, найближчим часом має завершитися конкурс на визначення інвестора для фінустанови.
Альтернативою залучення інвестора є ліквідація банку.