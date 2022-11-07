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Революційних кадрових перестановок у НБУ очікувати не варто, – Пишний
Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що революційних кадрових перестановок у регуляторі очікувати не варто. Про це він сказав на брифінгу 7 жовтня, відповідаючи на запитання delo.ua.
Схоже на те, що новий очільник регулятора, якщо опиратись на його ж слова, практикуватиме більш гнучкий стиль роботи з колегами, ніж це було властиво Кирилу Шевченку, який був відомим своїм авторитарним підходом до команди регулятора. Пишний же робить акцент на колегіальності в НБУ при прийнятті рішень.
"Розпочавши свою роботу з командою Національного банку, я зміг безпосередньо, заглибившись в суть питань, які нам довелося протягом монетарного тижня обговорювати, оцінити професійний рівень команди. Можу з упевненістю сказати, що тут на сьогоднішній день сформована одна із найбільш потужних аналітичних команд", – сказав він.
База знань, якими сьогодні оперує персонал Нацбанку, за словами голови НБУ, дає можливість ухвалювати хоч і непрості, але аргументовані рішення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Тож не варто очікувати якихось серйозних революційних змін (у кадровій політиці регулятора, – ред.). Я маю стійкий намір надалі лише розвивати і рівень експертизи, і рівень аналітики, уважно оцінювати професійний рівень персоналу, який я намагатимусь максимально розкрити під час нашої з ним спільної роботи", – заявив новий голова НБУ.
Колегіальність ухвалення рішень у Національному банку Андрій Пишний назвав одним із здобутків. А внутрішню дискусію – передумовою ухвалення правильних рішень.
"Я готовий привносити певні покращення. Цілком можливо, що вони будуть супроводжуватися і новими призначеннями і змінами в організаційній структурі. Усе це буде підпорядковане одній меті – згуртована відповідальна команда, ефективність кожного кроку і кожного рішення", – каже очільник регулятора.
Він підкреслив, що рівень відповідальності команди НБУ сьогодні занадто високий, аби приймати необдумані рішення і генерувати помилки.
"Тож я буду по максимуму використовувати те, що є. А там, де чогось не буде вистачати, безумовно, шукатиму тих людей, які зможуть якісно виконати необхідні функції", – підсумував Андрій Пишний.