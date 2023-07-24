Стало відомо, який банк зможе легально працювати з гральним бізнесом після націоналізації "Сенсу Банку"

Націоналізований "Сенс Банк" був одним із трьох банків, авторизованих працювати з транзакціями від грального бізнесу, а тому його передача у власність держави може призвести до втрати Україною мільярдів гривень податкових відрахувань, повідомляє Інформатор із посиланням на джерело у фінансових колах.

Окрім "Сенсу", дозвіл працювати, повідомляє видання, з таким бізнесом мають державний "Укргазбанк" та банк Конкорд.

"Вказаний держбанк лише формально міг здійснювати транзакції, пов'язані з гральним бізнесом, але фактично цим не займався – не хочуть подібні бізнеси ганяти свої гроші через державну установу з низки причин, серед яких особливості фінмоніторингу та неповороткість IT-підрозділу "Укргазбанку", – йдеться у публікації.

При цьому легальний гральний бізнес є важливим елементом у наповненні бюджету України. Так, різними джерелами декларувалося, що до бюджету надходило до 5 млрд грн на рік тільки з офіційних оборотів казино.

Після націоналізації "Сенс Банку" у грального бізнесу залишаються два шляхи, констатує видання. Або перейти в працюючий Конкорд Банк, що дозволить зберегти прозорість наповнення бюджету від цієї сфери бізнесу. Або ж казино можуть остаточно «піти в тінь».

"У цьому випадку розраховувати на те, що гемблінг-контори горітимуть бажанням показувати свої доходи та сплачувати податки не доводиться. Швидше за все, додаткові витрати на незручності введення/виведення грошей будуть компенсовані «оптимізацією» податків та відрахувань до бюджету, а Україна не дорахується кілька таких потрібних, у тому числі й на війну, мільярдів гривень", – констатується у статті.