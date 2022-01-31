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Категория
Банки
Дата публикации

Турецкий госбанк хочет выйти на украинский рынок

Турецкий госбанк хочет выйти на украинский рынок
Турецкий госбанк хочет выйти на украинский рынок

Представители турецкого государственного банка Ziraat Bank обсудили с представителями Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest выход финучреждения на украинский рынок.

Об этом сообщает пресс-служба UkraineInvest в Facebook.

“В ходе встречи участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшие шаги организационно-консультативной поддержки со стороны UkraineInvest для инвестиционных намерений Ziraat Bank”, — говорится в сообщении.

Отметим, что Ziraat Bank является одним из крупнейших государственных банков Турции. Он основан в 1863 году и работает в 115 пунктах в 17 странах мира.

Основными финансовыми услугами банка являются корпоративные и розничные кредиты, финансирование внешней торговли и инвестиций, структурное финансирование, международные переводы и казначейские операции.

UkraineInvest – правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи существующим инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине. UkraineInvest – постоянно действующий совещательный орган при Кабинете министров.

Отметим, 34% украинцев по разным причинам не доверяют банкам. А те, кто более положительно относится к банковской системе, отдают предпочтение государственным финучреждениям. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Ощадбанка.

Автор:
Светлана Манько