Турецкий госбанк хочет выйти на украинский рынок

Представители турецкого государственного банка Ziraat Bank обсудили с представителями Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest выход финучреждения на украинский рынок.

Об этом сообщает пресс-служба UkraineInvest в Facebook.

“В ходе встречи участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшие шаги организационно-консультативной поддержки со стороны UkraineInvest для инвестиционных намерений Ziraat Bank”, — говорится в сообщении.

Отметим, что Ziraat Bank является одним из крупнейших государственных банков Турции. Он основан в 1863 году и работает в 115 пунктах в 17 странах мира.

Основными финансовыми услугами банка являются корпоративные и розничные кредиты, финансирование внешней торговли и инвестиций, структурное финансирование, международные переводы и казначейские операции.

UkraineInvest – правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи существующим инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине. UkraineInvest – постоянно действующий совещательный орган при Кабинете министров.

Отметим, 34% украинцев по разным причинам не доверяют банкам. А те, кто более положительно относится к банковской системе, отдают предпочтение государственным финучреждениям. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Ощадбанка.