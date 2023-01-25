У НБУ назвали кількість банківських відділень, які працюють за відсутності світла

В Україні 1827 банківських відділень, які додатково оснащені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту.

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Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що спільна банківська мережа POWER BANKING, яка додатково оснащена, щоб працювати навіть в умовах перебоїв із енергопостачанням, суттєво розширилася. За останній місяць мережа відділень POWER BANKING зросла у понад 1,5 раза або на 640 банківських відділень.

"Сьогодні вже 40% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих та тих, що знаходяться на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії) готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту", - зауважили в НБУ.

Там додали, що це 1827 банківських відділень у майже 300 населених пунктах усіх регіонів України, які додатково оснащені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку.

"Сьогодні кожен банк абсолютно чітко розуміє свою роль і відповідальність у забезпеченні безперервної роботи банківської системи в умовах енергетичного терору. Національний банк визначав за мету досягти позначки у 35% від мережі кожного з банків. Деякі банки ще наближаються до визначеного рівня, але всі разом по системі ми вже перевищили цей показник! Отже, кількість відділень POWER BANKING зростатиме й надалі", – наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.

За його словами, на старті проєкту його лідерами стали 14 системно важливих банків, відділення яких становлять наразі близько 70% мережі POWER BANKING. На сьогодні до проєкту приєдналися майже всі банки, що, зокрема, сприяло швидкому розширенню мережі.

Нагадаємо, що в умовах блекауту у відділеннях мережі POWER BANKING для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, зокрема:

отримання готівки (в банкоматах чи в касі);

платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);

обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);

консультації менеджерів з фінансових питань.

Станом на 23.01.2023 загальна кількість усіх банківських відділень, за винятком непрацюючих та тих, що знаходяться на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії, становить 4500.

Мапа відділень мережі POWER BANKING регулярно оновлюється на окремій вебсторінці НБУ, де можна знайти детальнішу інформацію про мережу, перелік її відділень, банкоматний роумінг, поради та відповіді на поширені запитання.

Нагадаємо, в Україні створили спільну мережу відділень банків POWER BANKING, яка працюватиме навіть у разі тривалих відключень світла.