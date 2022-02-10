Украинские банки показали лучший результат за 4 года по снижению объемов проблемных кредитов

В 2021 году объем неработающих кредитов (NPL) в украинских банках уменьшился на 85,2 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), доля NPL в кредитном портфеле сократилась за год на 11% – с 41% на 1 января 2021 года до 30% на 1 января текущего года.

По информации регулятора, этот показатель является лучшим результатом с начала 2017 года – с тех пор, когда когда объем NPL определяется по обновленной методологии.

В Нацбанке отмечают, что качество кредитных портфелей повысилось в банках всех групп.

В частности, у банков иностранных банковских групп (без банков РФ) и банков с частным капиталом доля NPL уже сократилась ниже уровня 10%, который определен целевым для банковского сектора до конца 2024 года в Стратегии Национального банка Украины.

При этом, как информируют в НБУ, больше всего за прошлый год сократили объем неработающих кредитов государственные банки – объем NPL у них сократился на 56,2 млрд грн, что составляет почти две трети от общего сокращения по банковскому сектору.

В результате доля проблемных кредитов в госбанках за год снизилась с 57,4% до 47,1%.

При этом, по данным регулятора, они до сих пор аккумулируют более 70% совокупного NPL-портфеля.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что государственные банки продолжают реализацию планов по снижению NPL, принятых Советом по финансовой стабильности. Он подчеркнул, что эта мера является необходимым условием для повышения их инвестиционной привлекательности и одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.

По его словам, коэффициент покрытия NPL (отношение всех резервов под убытки по кредиту к NPL – Delo.ua) составлял на конец 2021 года 102%.

"Самое существенное за последние годы снижение доли NPL в 2021 году произошло в результате списания банками зарезервированных неработающих кредитов и активизации кредитования рынка NPL и так далее. Реализация этих инициатив вместе с ростом нового качественного кредитного портфеля позволит постоянное уменьшение доли NPL до целевых показателей", – рассказал Шевченко.

Напомним, в 2020 году доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках снизилась с 48,4% (на 1 января 2020 года) до 41% (на 1 января 2021 года).