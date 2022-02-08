Украинские банки получили исторически рекордную прибыль в 2021 году — НБУ

В Украине в 2021 году платежеспособные банки получили 77,5 миллиарда гривен чистой прибыли. Этот показатель стал историческим рекордом, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Общая прибыли банковского сектора за весь 2021 года почти вдвое превышает уровень 2020 года (39,7 млрд грн) и на 33% превышает показатель докризисного 2019 года (58,4 млрд грн).

"В ІV квартале 2021 года чистая прибыль банков была самой большой, когда дополнительно к рекордным темпам роста процентного дохода банки расформировали резервы – 26,1 млрд грн, что в 12,6 раза больше по сравнению с ІV кварталом 2020 года", — рассказали в НБУ.

Регулятор считает, что получить рекордную прибыль банкам помог рост операционной эффективности и существенное сокращение отчислений в резервы.

Важную роль в увеличении доходов банков сыграл рост процентных доходов от кредитования, которое оживилось после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Кроме того, дальнейший рост объема безналичных операций обеспечил увеличение комиссионных доходов банков, отметили в НБУ.

"Быстрый рост чистых процентных и комиссионных доходов, по сравнению с операционными расходами, повысил операционную эффективность банков. Отчисления в резервы под кредиты за год сократились на 58%. Кроме того, были расформированы ранее зарезервированные средства, связанные с юридическими рисками", — подытожили в Нацбанке.

В то же время из 71 платежеспособного банка 5 получили убытки на общую сумму 400 миллионов гривен.

Напомним, ранее НБУ сообщал, что повысит в феврале на 2% нормативы формирования банками обязательных резервов по текущим счетам в гривне и иностранной валюте для усиления монетарной трансмиссии.

По оценкам Нацбанка, общий объем обязательных резервов, которые банки должны будут формировать, увеличится примерно на 24 млрд грн.