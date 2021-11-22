Украинскому Сбербанку дали время на переименование до августа 2022 года

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил ходатайство украинского дочернего банка Сбербанка России, пересмотрев свое решение от 18 апреля 2017 года и разрешив отсрочить переименование банка на девять месяцев, до 11 августа 2022 года. Об этом говорится в постановлении суда от 11 ноября.

Напомним, что Верховный суд 19 августа принял окончательное решение в пользу государственного Ощадбанка по его пятилетнему спору со Сбербанком и его материнским банком в РФ по защите прав на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины. Сбербанк же, как выяснилось, потребовал дать ему больше времени на мероприятия по переименованию.

В своем ходатайстве перед судом первой инстанции финучреждение указало, что немедленное исполнение решения невозможно и требует прохождения организационных, административных и внутренних процедур, в частности согласования изменений в уставные, регистрационные и разрешительные документы; процедуры по информированию клиентов, замене всей договорной и деловой документации, финансовых/платежных инструментов и оборудования.

Суд с такими доводами согласился, сославшись на то, что исполнение требования может быть отложено ввиду наличия обстоятельств, существенно усложняющих его или делающих его невозможным.

Исходя из данных, предоставленных суду Сбербанком, на 1 августа у него работало 89 отделений, 67 банкоматов, 3941 POS-терминал. Клиентами финучреждения значилось более 371 тысячи человек и 34,9 тысячи юрлиц, было эмитировано 179 тысяч карточек (106,9 тысячи Mastercard, 72,1 тысячи Visa).

"Предоставление отсрочки исполнения решения по делу, по мнению суда, будет способствовать надлежащему выполнению заявителем своих имеющихся обязательств, возможности запланировать и осуществить соответствующие меры, а следовательно, должным образом выполнить решение суда по делу и, как следствие, будет способствовать защите интересов обеих сторон", — говорится в решении.

Напомним, что 27 сентября Сбербанк России решил переименовать свою украинскую дочернюю структуру в Международный резервный банк.

Произошло это после того, как Хозсуд Киева 10 сентября отложил вышеуказанное заявление Сбербанка об отсрочке переименования. Лишь 13 октября суд его принял, назначив заседание на 2 ноября, однако и 2 ноября, и затем 9 ноября заседание переносилось.

В свою очередь 9 ноября председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что российский госбанк по-прежнему ищет вариант продажи украинской "дочки", который бы оказался приемлемым для украинских регуляторов ввиду действия санкций против этого финучреждения.

Отметим, что еще в марте 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении к пяти украинским банкам с российским капиталом, включая Сбербанк, санкций в виде запрета вывода капитала из Украины в пользу связанных лиц. Эта мера изначально была введена на один год, однако впоследствии неоднократно продлевалась.

В марте 2021 года уже нынешний президент Владимир Зеленский продлил санкции на три года, а в июне 2021 года применил тот же запрет на вывод капитала из Украины и к российскому Сбербанку.

Напомним при этом, что Сбербанк ранее уже пытались купить, однако НБУ отказывал в проведении таких сделок. В частности, еще в июле 2017 года он отказал российским бизнесменам Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову, а в марте 2018 года отказался согласовать покупку Сбербанка белорусским Паритетбанком. Тот, однако, впоследствии подал повторную заявку, но в сентябре того же года НБУ снова ему отказал.

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