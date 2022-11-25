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Укрексімбанк продає Ексімлізинг фокусуючи зусилля виключно на профільній для банку діяльності у військовий час
Державний Укрексімбанк виставив на продаж лізингову компанію ТОВ "Ексімлізинг".
Ексімлізинг – це фінансова компанія, що працює на ринку з 2006 року. Ця компанія може посилити та диверсифікувати бізнес тих учасників ринку, що спеціалізуються на продажі або передачі в оренду сільськогосподарської та іншої техніки, транспортних засобів.
Аукціон відбудеться в електронній системі СЕТАМ.
Продаж Ексімлізинг вивільнить ресурс для профільної діяльності УкрексімбанкуПідписуйтесь на наш Telegram канал
Основною метою продажу компанії Ексімлізинг є концентрація зусиль Укрексімбанку на профільній діяльності. З початком повномасштабного нападу на Україну акцент Укрексімбанку змістився з розвитку і розширення бізнесів корпоративних клієнтів до виконання ключової функції державного банку – об’єкту критичної інфраструктури – фінансування стратегічно важливих секторів економіки під час війни.
Актив з високою інвестиційною привабливістю
Укрексімбанк займався розвитком бізнесу Ексімлізинг з 2006 року. У 2018 році компанія набула статусу фінансової установи та отримала безстрокову ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу. Статус фінансової установи надає право компанії працювати також з підприємствами комунального сектору.
Ексімлізинг надає сучасні та ефективні інструменти фінансування придбання легкових та комерційних автомобілів, обладнання, сільськогосподарської та будівельної техніки. Портфель клієнтів Ексімлізингу включає компанії комерційного, державного, муніципального та комунального секторів.