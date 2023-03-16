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Укрексімбанк виставив на голландський аукціон майно, земельні ділянки та шоурум виробника керамічної плитки

Укрексімбанк виставив на голландський аукціон майно, земельні ділянки та шоурум виробника керамічної плитки
Промислові та складські будівлі та споруди, загальною площею понад 73 тис. кв.м., розташовані у м. Києві

Державний Укрексімбанк запрошує інвесторів взяти участь в аукціоні з продажу прав вимоги за кредитами ТОВ «АТЕМ».

Умови голландського аукціону (із можливістю зниження вартості ціни продажу):

Стартова ціна аукціону -  2 806,5 млн. грн; 

Мінімальна ціна – 456,1 млн. грн.

Інвестиційна привабливість: 

Зобов’язання ТОВ «АТЕМ» за кредитними договорами забезпечені: комплексом нерухомості заводу з виробництва керамічної плитки, який розташований у м. Києві та який включає виробничі та складські приміщення; основним магазином у м. Києві, де розташований шоу-рум продукції;  земельними ділянками у м. Золотоноша, Черкаської області; лінією з виробництва керамічної плитки; лінією з виробництва пет-тари, переданими в іпотеку/заставу Банку боржником та майновими поручителями.

Короткий опис забезпечення: 

  • Промислові та складські будівлі та споруди, загальною площею понад 73 тис. кв.м., розташовані у м. Києві по вулиці Промисловій, де також знаходиться передане в заставу Банку обладнання (лінія з виробництва продукції);
Фото 2 — Укрексімбанк виставив на голландський аукціон майно, земельні ділянки та шоурум виробника керамічної плитки
На аукціон виставлено складські будівлі та споруди, загальною площею понад 73 тис. кв.м
  • торговий центр/шоу-рум, загальною площею 3,7 тис. кв.м., розташований в безпосередній близькості до новозбудованих багатоповерхових житлових комплексів по вул. Панельній (А. Аболмасова) у м. Києві;
  • земельні ділянки (для виробничого використання), загальною площею 5,4 га, розташовані в м. Золотоноша, Черкаської області, на відстані 1 км від автошляху національного значення Бориспіль-Маріуполь. Відстань до обласного центру – 38 км.    

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 27 березня 2023 року в електронній системі ДП «СЕТАМ».