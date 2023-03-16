Укрексімбанк виставив на голландський аукціон майно, земельні ділянки та шоурум виробника керамічної плитки

Державний Укрексімбанк запрошує інвесторів взяти участь в аукціоні з продажу прав вимоги за кредитами ТОВ «АТЕМ».

Умови голландського аукціону (із можливістю зниження вартості ціни продажу):

Стартова ціна аукціону - 2 806,5 млн. грн;

Мінімальна ціна – 456,1 млн. грн.

Інвестиційна привабливість:

Зобов’язання ТОВ «АТЕМ» за кредитними договорами забезпечені: комплексом нерухомості заводу з виробництва керамічної плитки, який розташований у м. Києві та який включає виробничі та складські приміщення; основним магазином у м. Києві, де розташований шоу-рум продукції; земельними ділянками у м. Золотоноша, Черкаської області; лінією з виробництва керамічної плитки; лінією з виробництва пет-тари, переданими в іпотеку/заставу Банку боржником та майновими поручителями.

Короткий опис забезпечення:

Промислові та складські будівлі та споруди, загальною площею понад 73 тис. кв.м., розташовані у м. Києві по вулиці Промисловій, де також знаходиться передане в заставу Банку обладнання (лінія з виробництва продукції);

На аукціон виставлено складські будівлі та споруди, загальною площею понад 73 тис. кв.м

торговий центр/шоу-рум, загальною площею 3,7 тис. кв.м., розташований в безпосередній близькості до новозбудованих багатоповерхових житлових комплексів по вул. Панельній (А. Аболмасова) у м. Києві;

земельні ділянки (для виробничого використання), загальною площею 5,4 га, розташовані в м. Золотоноша, Черкаської області, на відстані 1 км від автошляху національного значення Бориспіль-Маріуполь. Відстань до обласного центру – 38 км.

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 27 березня 2023 року в електронній системі ДП «СЕТАМ».