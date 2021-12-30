Укрэксимбанк за 46,7 млн грн продал историческое здание в центре Киева

Государственный Укрэксимбанк продал непрофильные активы в Киеве, Полтаве и во Львове, сообщает пресс-служба учреждения.

Продажа была организована через систему электронных торгов OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины). Всего реализовано 27 лотов почти на 70 миллионов гривен. Среди проданного имущества коммерческая недвижимость и паркоместа.

Самым дорогим проданным лотом стал объект культурного наследия — трехэтажное здание, которое расположено рядом с Майданом Незалежности по адресу: улица Софиевская, дом 6А. Итоговая сумма продажи составила 46 млн 739 тысяч 834 гривни.

По условиям торгов у победителей есть 10 рабочих дней для того, чтобы рассчитаться за лоты. В случае невыполнения этого условия они лишатся гарантийных взносов, и право стать владельцем перейдет к другим участникам, предложившим второе по размеру предложение.

"Банк реализовал около половины выставленных лотов, при этом по многим из них произошел существенный рост цены. В то же время мы видим заинтересованность потенциальных покупателей также в приобретении другого имущества, поэтому в конце января 2022 года Укрэксимбанк через систему электронных торгов OpenMarket планирует провести повторные торги по продаже 30 активов жилого и коммерческого назначения на общую сумму более 445 млн гривен", – заявил член правления Укрэксимбанка Дмитрий Каплюк.

Генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро отметил, что в 2021 году Укрэксимбанк уже продал через систему OpenMarket активы на общую сумму более полумиллиарда гривен.

Также в системе OpenMarket Укрэксимбанком выставлен на продажу большой перечень прав требования по другим кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами, которые находятся в состоянии банкротства и ликвидации. Обеспечением по договорам являются промышленная, коммерческая и жилая недвижимость, производственные комплексы, земельные участки, технологические линии и другое оборудование, товары, автомобильная и сельхозтехника, право интеллектуальной собственности на торговые марки и тому подобное.

Но не все торги, организованные Укрэксимбанком, проходят успешно. Так, финучреждение не смогло продать залоговое имущество завода "Азовмаш", так как заявку на участие не подала ни одна компания. Речь шла об имущественных правах, административной и производственной недвижимости в Мариуполе, а также о различном оборудовании. Общая цена составляла 7 млрд грн.