Укрексімбанк знизив мінімальну ціну повторного аукціону за голландською моделлю з продажу боргових зобов’язань ТОВ «Черкаська Продовольча Компанія»

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На голландський аукціон виставляються боргові зобов’язання перед Укрексімбанком одного з колишніх лідерів м’ясопереробної промисловості – ТОВ «Черкаська Продовольча Компанія», забезпечені іпотекою значного масиву виробничої нерухомості у м. Черкаси.

Умови голландського аукціону (із можливістю зниження вартості ціни продажу):

Стартова ціна аукціону – 361,3 млн грн.

Мінімальна ціна – 21,9 млн грн.

У забезпеченні за кредитним договором, укладеним між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Черкаська Продовольча Компанія», перебувають:

Будівлі та споруди майнового комплексу загальною площею понад 58 тис. кв. м. у м. Черкаси по вулиці Смілянській – головній транспортній артерії міста. Розташовуються на відстані близько 4 км від центру, поблизу району з найбільш розвиненою соціальною інфраструктурою, закладами громадського харчування та розважальними закладами.

Приміщення магазину загальною площею понад 180 кв. м., частина яких використовується під супермаркет, розташовані на вулиці Гоголя, одній з центральних вулиць міста Черкаси.

Інвестиційна привабливість:

Нежитлові об’єкти розташовані в безпосередній близькості від залізничного вокзалу м. Черкас у районі з високою щільністю проживання населення, що гарантуватиме новому власникові максимальний клієнтопотік.

Територія ТОВ «Черкаська Продовольча Компанія» фасадною частиною виходить на основну автомагістраль міста – вулицю Смілянську, що дає можливість, за потреби, забезпечити транспортне сполучення підприємства навіть з використанням великогабаритного транспорту.

Наявна можливість з найменшими затратами здійснювати охорону приміщень, адже територія підприємства належним чином огороджена, а всі проїзди на неї контролюються.

Інженерні комунікації та системи, а саме електрика, каналізація, опалення, водопровід, вентиляція тощо, здатні забезпечити організацію енергозатратного виробництва;

Можливість набуття переможцем аукціону права власності на об’єкти нерухомого майна шляхом прозорої процедури.

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 27 березня 2023 року в електронній системі ДП «СЕТАМ».