Укрексімбанк знизив початкову ціну продажу боргів мʼясопереробної компанії "Зевс ЛТД"

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Державний Укрексімбанк пропонує інвесторам взяти участь в аукціоні з продажу прав вимоги за кредитними зобов’язаннями юридичної особи – регіонального лідера в галузі м’ясопереробної промисловості.

Напрями діяльності компанії, заборгованість якої виставлено на продаж:

Позичальник – великий виробник на українському ринку охолодженої та замороженої яловичини, розташований на Рівненщині. Компанія була заснована в 1999 році, а в січні 2011 року отримала сертифікат міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Виробник володіє високопродуктивною лінією забою великої рогатої худоби та холодильними установками, які перебувають у забезпечені банку за кредитами.

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 10 січня 2023 року, за посиланням

Інвестиційна привабливість:

Можливість придбання діючого бізнесу в галузі м’ясопереробної промисловості Рівненської області: налагоджений технологічний процес від передзабійного утримання худоби до виробництва готової продукції, її зберігання і реалізації.

Наявність виробничих потужностей, які були передані Банку в забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами, серед яких: адміністративний корпус площею понад 1200 кв.м.; нерухомість виробничого призначення загальною площею понад 6000 кв.м., що складається зі споруд для забою великої рогатої худоби, зберігання та переробки м’яса, земельна ділянка площею понад 2,7 га, на якій розміщені ці будівлі. Виробничий комплекс розташовано за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, м. Дубно, вул. Клима Савура.

Крім нерухомого майна у забезпеченні за кредитом перебуває також рухоме майно – виробниче обладнання в кількості 140 од.

Стартова ціна аукціону з продажу прав вимоги складає 15,2 мільйони гривень.