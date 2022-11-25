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Укргазбанк запустив нову послугу для фізичних осіб волонтерів
Відтепер державний Укргазбанк відкриває фізичним особам карткові рахунки для здійснення волонтерської діяльності на особливих умовах.
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Так, Укргазбанк надає можливість волонтерам відкрити рахунок для здійснення своєї діяльності.
Які можливості надає рахунок волонтера:
- Зарахування безготівкових коштів на рахунок фізичної особи волонтера без комісії (в тому числі за рахунок р2р переказів на картку) як від платників рахунку/картки, які відкриті в Укргазбанку так і від платників інших фінансових установ
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Можливість здійснювати перекази в іноземній валюті, що ініціюються з метою сприяння підвищенню обороноздатності України.
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Здійснювати безготівкові розрахунки з рахунку волонтера, відкритого у доларах США та євро, за допомогою платіжної картки за кордоном без обмежень
Як скористатись новою послугою рахунку волонтера:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Зверніться до найближчого відділення та повідомте, що вам потрібно відкрити рахунок для здійснення волонтерської діяльності. Для відкриття рахунку необхідні документи: паспорт або документ, що його замінює; документ про присвоєння ідентифікаційного коду.
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Вам буде відкрито картковий рахунок за тарифним планом "Економ".
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Отримайте довідку за формою 4-РВ для реєстрації в Реєстрі волонтерів.
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Після реєстрації у Реєстрі волонтерів надайте до банку лист про включення до Реєстру волонтерів та отримайте особливі умови обслуговування для волонтерів.