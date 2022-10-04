Укргазбанк збільшив ліміт на придбання валюти до 100 тис грн в еквіваленті

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Ліміти на купівлю валюти в Укргазбанку збільшено - віднині кожен клієнт може придбати валюту в обсязі, що не перевищує 100 тис. грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Укргазбанку.

Кошти відразу можна розмістити на "Валютному ЕКО-депозиті" у розділі "Послуги" — "Депозити" в мобільному додатку «ЕКО-банк Онлайн».

Нагадаємо, що клієнти Укргазбанку одними з перших могли купити валюту в мобільному додатку «ЕКО-банк Онлайн». Ще в серпні стало можливим придбати безготівкову валюту та одразу розмістити її на «Валютному ЕКО-депозиті», де українці розмістили вже понад 41 млн дол. США та 3 млн євро.

Укргазбанк встановив наступні умови відкриття валютного депозиту в додатку:

у клієнта мають бути відкриті гривневий та валютний рахунки в Укргазбанку;

валютний депозит можна відкрити з коштів, розміщених на поточному рахунку клієнта, в тому числі кредитних ;

процентна ставка по депозиту в доларах США строком на 3 місяці складає 0,5% річних.

комісія за купівлю валюти з коштів на поточного рахунку - 0,5%, мін 100 грн

курс купівлі валюти відображається у додатку

За інформацією банку, для оформлення депозиту в додатку необхідно:

вказати суму та валюту депозиту;

обрати картку в гривні, з якої будуть перераховані кошти на валютний депозит;

обрати картку в валюті, на яку зарахується куплена валюта і потім буде перерахована вся сума депозиту разом із відсотками по закінченню строку дії вкладу.

Пресслужба фінустанови також нагадує, що скористатись послугою купівлі валюти для розміщення на депозиті можна не лише онлайн - у додатку "ЕКО-банк Онлайн", але й безпосередньо у будь-якому відділенні Укргазбанку.