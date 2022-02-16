В Броварах выдали первую ипотеку под 0% годовых

15 февраля в городе Бровары Киевской области была выдана первая ипотека под 0% годовых. Первой в программе льготного ипотечного кредитования стала семья педагога Олеси.

Об этом сообщает пресс-служба Глобус Банка, который и предоставил кредит.

Соглашение между Броварской территориальной громадой и Глобус Банком было подписано в конце января. За основу взята государственная программа "Доступная ипотека 7%", которая предусматривает кредитование покупки как первичного, так и вторичного жилья на срок до 20 лет с собственным взносом от 15%. Броварская мэрия компенсирует 7%-ную ставку по этому кредиту. Таким образом, заемщик будет оплачивать только стоимость жилья.

Городские власти определили несколько категорий населения, для которых будет доступна программа ипотечного кредитования под 0%:

• многодетная семья – семья, в которой супруги (муж и жена) состоят в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают троих и более детей, в том числе каждого из супругов, или одного родителя (одна мать), который (которая) проживает вместе с тремя и более детьми и самостоятельно их воспитывает;

• работники учреждений здравоохранения коммунальной собственности – медицинские работники, работающие в учреждениях здравоохранения коммунальной собственности территориальной громады;

• работники коммунальных учебных заведений – педагогические работники, работающие в коммунальных учебных заведениях Броварской территориальной громады;

• граждане, состоящие на учете в исполнительном комитете Броварского городского совета Броварского района Киевской области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Первой в программе льготного ипотечного кредитования стала семья педагога Олеси. Сейчас они арендуют квартиру, но давно хотели иметь собственное жилье, и благодаря программе смогли осуществить свою мечту. Семья оформила кредит на покупку квартиры в новостройке Madison Gardens от местного аккредитованного Банком застройщика "Альянс Новобуд". Уже летом, когда закончится строительство, они смогут получить ключи от своего нового дома.

Броварской городской голова Игорь Сапожко так прокомментировал событие: "Мне приятно, во-первых, что мы участвуем в этой программе, и второе – выдать первый кредит нашей работнице отрасли образования, которая вместе с семьей приобрела новую квартиру. Данная программа позволяет жителям получить жилье по доступной цене. Кроме того, с ее помощью мы надеемся привлекать молодых специалистов для работы в Броварах".

"Мы отмечаем большой интерес к этой программе со стороны броварчан. Уже в ближайшее время ожидается подписание не менее 20 новых кредитных соглашений, – комментирует событие председатель правления АО "КБ "ГЛОБУС" Сергей Мамедов. – Очень приятно, что теперь широкий доступ к ипотеке получили те слои населения, которые еще недавно могли только мечтать об улучшении жилищных условий. Надеюсь, что власти других украинских городов подхватят опыт своих коллег из Броваров и инициатива льготных ипотечных кредитов распространится на всю Украину.

СПРАВКА:

АО "КБ ГЛОБУС" — коммерческий банк, зарегистрированный Национальным банком Украины 29 ноября 2007 года. В сферу деятельности финансового учреждения входит предоставление полного спектра финансовых услуг и операций как для частных, так и юридических лиц. "Глобус" является участником программы "Доступная ипотека 7%" и занимает лидирующие позиции на украинском рынке ипотечного кредитования.

Напомним, в январе-марте запустят программу "Украинская мечта", которая предполагает выдачу населению кредитов под 5%, в том числе и на жилье. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма сообщил, что программа должна будет работать просто и понятно для каждого гражданина.