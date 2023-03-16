В НБУ переконані, що банки більше не зазнають затримок виплат компенсацій по держпрограмах

На сьогоднішній день надходження іноземних кредитів і грантів є достатньо регулярним, щоб уникнути затримок у виплаті державою компенсацій банкам за держпрограмами, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний у відповідь на запитання delo.ua. Передовсім йдеться про програму "5-7-9".

"Загалом Україна з початку року отримала понад $6 млрд допомоги і фінансової підтримки в еквіваленті. Погодьтесь, сума суттєва… Крім того, в рамках наших домовленостей з МВФ, програма структурується таким чином, що покриває відповідно більшу частину потреб саме коштом підтримки, яку нам надають міжнародні партнери", – відмітив він.

Пишний нагадав, що йдеться і про кредити, і про гранти, але в регуляторі і Кабміні працюють над збільшенням частки саме грантової допомоги.

"Тож ми не бачимо скорочення підтримки з боку наших міжнародних партнерів", – сказав голова НБУ. Як додав його заступник Юрій Гелетій, підтримка дійсно ритмічна, що сприяє, зокрема, збільшенню резервів на проведення валютних інтервенцій задля утримання стабільного курсу.

"З фінансовим наповнення програми "5-7-9" не має бути жодних зволікань, адже ця програма є одним із основних драйверів з нарощення кредитування. І я впевнений, що так буде і цього року. І я впевнений, що питання адекватного фондування цієї програми з боку уряду буде забезпеченим", – відповів Гелетій.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін вніс зміни до Порядку надання фінансової допомоги у рамках державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Прийнятими змінами продовжено надання державної підтримки бізнесу, зокрема, аграріям, які отримали кредити у рамках проведення посівної кампанії у 2022 році.