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В НБУ переконані, що банки більше не зазнають затримок виплат компенсацій по держпрограмах
На сьогоднішній день надходження іноземних кредитів і грантів є достатньо регулярним, щоб уникнути затримок у виплаті державою компенсацій банкам за держпрограмами, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний у відповідь на запитання delo.ua. Передовсім йдеться про програму "5-7-9".
"Загалом Україна з початку року отримала понад $6 млрд допомоги і фінансової підтримки в еквіваленті. Погодьтесь, сума суттєва… Крім того, в рамках наших домовленостей з МВФ, програма структурується таким чином, що покриває відповідно більшу частину потреб саме коштом підтримки, яку нам надають міжнародні партнери", – відмітив він.
Пишний нагадав, що йдеться і про кредити, і про гранти, але в регуляторі і Кабміні працюють над збільшенням частки саме грантової допомоги.
"Тож ми не бачимо скорочення підтримки з боку наших міжнародних партнерів", – сказав голова НБУ. Як додав його заступник Юрій Гелетій, підтримка дійсно ритмічна, що сприяє, зокрема, збільшенню резервів на проведення валютних інтервенцій задля утримання стабільного курсу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"З фінансовим наповнення програми "5-7-9" не має бути жодних зволікань, адже ця програма є одним із основних драйверів з нарощення кредитування. І я впевнений, що так буде і цього року. І я впевнений, що питання адекватного фондування цієї програми з боку уряду буде забезпеченим", – відповів Гелетій.
Нагадаємо, нещодавно Кабмін вніс зміни до Порядку надання фінансової допомоги у рамках державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Прийнятими змінами продовжено надання державної підтримки бізнесу, зокрема, аграріям, які отримали кредити у рамках проведення посівної кампанії у 2022 році.