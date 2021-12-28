В Украине чистая прибыль банков выросла на 47%: лидирует ПриватБанк

Чистая прибыль всех банков страны за 10 месяцев 2021 года достигла 58,4 млрд грн. Это почти вполовину (на 47%) больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщает "Опендатамедиа", третье место по чистой прибыли за первые 10 месяцев года занял "Первый украинский международный банк". ПУМБ заработал 3,5 млрд грн и потеснил МР банк — украинскую дочку Сбербанка.

На втором месте находится Райффайзен Банк с прибылью 4 млрд грн, а на первом ПриватБанк, заработавший 23,8 млрд грн.

Украинские банки с частным капиталом заработали в сумме 10,5 млрд грн — это в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.

Прибыль банков с иностранным капиталом составляет 18,5 млрд грн. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Банки с государственной долей увеличили свою прибыль только на 17%. Причем 41% прибыли всех финучреждений Украины этого вида приходится на долю ПриватБанка — 23,8 млрд грн из 58,4 млрд грн.

В ІІІ квартале 2021 года банковский сектор Украины также рекордно ускорил рост кредитования, что наиболее проявилось в корпоративном и ипотечном сегментах. По данным НБУ, прибыль сектора за ІІІ квартал выросла в годовом исчислении в полтора раза. Темпы годового роста чистого процентного дохода были самыми высокими за десятилетия. Чистый комиссионный доход продолжал расти высокими темпами. Благодаря этому растут активы банков.

Напомним, Нацбанк с 1 октября ввел новые антикризисные монетарные меры в рамках сворачивания помощи украинским банкам. С этой даты прекращено проведение операций по долгосрочному рефинансированию и операций процентного свопа. В НБУ отмечают, что сворачивание антикризисных монетарных мер соответствует направлению его монетарной политики, направленной на сдерживание инфляции.

В то же время в Нацбанке прогнозируют, что это решение не окажет негативного влияния на банковскую систему с учетом сохранения высокого профицита ликвидности.

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