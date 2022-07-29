В Україні поменшало готівки

В умовах війни багато українців віддають перевагу безготівковим операціям із платіжними картками, а сума готівки, що перебувала в обороті в Україні на 1 липня 2022 року, становила 674 млрд грн.

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Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

Зазначається, що сума готівки, що перебувала в обороті в Україні на 1 липня 2022 року, становила 674 млрд грн.

Зокрема майже 3 млрд шт. банкнот на загальну суму 668,7 млрд грн, а також майже 14,1 млрд шт. монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 5,1 млрд. грн. Це на 46,4 млрд грн, або на 7,4% більше, ніж на початку 2022 року (на 01.01.2022 – 627,6 млрд грн).

"Водночас, якщо порівнювати з початком квітня цього року, спостерігається поступове скорочення готівки в обороті. Так, цьогоріч за квітень–червень вона зменшилася майже на 2% або на 11 млрд грн (на 1 квітня 2022 року в обороті перебувало 685 млрд грн) ", - зазначають у НБУ.

У Нацбанку також наводять кілька цікавих фактів про готівковий обіг у країні. Так, за даними НБУ, на одного жителя України припадало: 72 банкноти та 166 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року – 71 та 162 шт. відповідно).

Традиційно у готівковому обороті найбільше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет обороту), а найменше – монет номіналом 10 гривень (0,8%).

Найменше зараз банкнот у обороті номіналом 10 гривень (4% від загальної кількості банкнот у обороті). Це пов'язано з тим, що такі банкноти НБУ поступово – в міру їхнього зношення – замінює на відповідні обігові монети, які можуть значно більше часу перебувати в обігу.

Найбільше ж у готівковому обороті тепер банкнот номіналом 500 гривень (24,9% від загальної кількості банкнот у обороті). Така зміна відбулася через зростання попиту на цей номінал банкнот, а також збільшення обсягів вилучення з обігу банкнот номіналом 200 грн, зокрема старого дизайну.