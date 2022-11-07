Від стратегії виживання до зміцнення. Пишний заявив про відсутність тиску з боку ОП

Новий голова Національного банку Андрій Пишний заявив про відсутність політичного тиску з боку Офісу президента. Зазначимо, що саме таким чином свою відставку пояснювали два його попередники – Яків Смолій та Кирило Шевченко. Втім, заяви своїх попередників Пишний, відповідаючи на брифінгу на запитання delo.ua, лишив без коментарів.

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"Протягом місяця своєї роботи я не відчув жодного політичного тиску. Натомість я сконцентрувався сьогодні на побудові діалогу, який в своїй основі має взаємоповагу, аргументи, повагу до мандату Національного банку", – сказав Андрій Пишний.

Він підкреслив, що є адептом інституційно сильного і незалежного Національного банку.

"Я цього не приховував і відверто заявив про це у стінах українського парламенту. І за цей місяць я не зустрів жодного сумніву щодо цієї позиції (в Офісі президента, – ред.). Я робитиму усе від мене залежне, щоб так продовжувалося протягом усієї моєї каденції", – пообіцяв Пишний.

Стосовно "червоних ліній", які примусили б його піти у відставку, голова НБУ розповів, що під час номінації на посаду він провів низку активних дискусій, обговорень з фракціями Верховної Ради. І під час цих зустрічей Пишний чітко наполіг на незалежності і інституційній силі НБУ, які стали здобутком і національним ресурсом.

Завдяки цьому НБУ зараз у змозі вести відповідальні і конструктивні дискусії з міжнародними партнерами.

"Я не відчував за цей час – а у мене був достатньо щільний графік спілкування – жодних запитань, які б з нашого боку лишалися без аргументованої відповіді. Протягом цього місяця я провів досить багато робочих зустрічей з керівництвом уряду, ОП. І я не відчув жодного сумніву, жодного непорозуміння щодо того, яким є і має бути мандат НБУ", – зізнався Пишний.

Він підкреслив, що схвалює усю антикризову політику, яку провадив Нацбанк протягом 9 місяців війни. Кроки регулятора до того, як його очолив Пишний, за його словами виявились ефективними, хоч і непростими. А це, каже він, заслуговує на повагу.

"Я по максимуму підтримуватиму саме такий ефективний підхід, який забезпечить виконання функцій Національного банку: цінова, фінансова стабільність як запорука економічного розвитку. Одним зі своїх завдань я зараз бачу відпрацювання переходу від стратегії виживання до стратегії зміцнення", – розповів Пишний.