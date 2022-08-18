Як працюватимуть банки 24 серпня

24 серпня у День Незалежності України банки та система електронних платежів (СЕП) працюватимуть у звичайному режимі.

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Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

У відомстві нагадали, що у період дії воєнного стану в Україні скасовані cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Відповідні норми містить Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.

"Враховуючи норми цього закону, а також дію воєнного стану, святковий день 24 серпня – День Незалежності України, що припадає на середу, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи", - йдеться у повідомленні НБУ.

У фінрегуляторі зазначили, що система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи Національного банку та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 24 серпня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі.

У відомстві зазначили, що під час війни СЕП працює у звичайному режимі (23/7) та без перебоїв, як і у мирний час. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних.

Зазначимо, 15 серпня Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні та строк проведення загальної мобілізації до 21 листопада 2022 року.