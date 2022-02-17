За 2021 год украинские банки почти в 2,5 раза нарастили количество ипотечных кредитов

В декабре 2021 года украинские банки выдали 1 тысячу 113 ипотечных кредитов на общую сумму 990 млн грн.

Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В НБУ отмечают, что это самый высокий месячный показатель за период опроса банков – с декабря 2018 года. О выдаче новой ипотеки в отчетном месяце проинформировали 20 банков.

По данным Нацбанка, всего за 2021 год банки выдали 10,8 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 8,9 млрд грн. По сравнению с 2020 годом новое ипотечное кредитование в прошлом году почти удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,4 раза в денежном измерении.

В НБУ подчеркнули, что около 90% новых сделок (на 7,5 млрд грн) за 2021 год заключили пять банков.

"Банки преимущественно кредитуют покупку жилья на вторичном рынке недвижимости: доля заключенных ипотечных договоров в этом сегменте составляла около 90% от всех новых ипотечных кредитов в 2021 году. В прошлом году вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в 2020 году она составляла около 663 тысячи грн, то в 2021 году – 819 тысяч грн. Средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в 2021 году составил 893 тысячи грн, вторичной – 809 тысяч грн", – говорится в сообщении.

При этом средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2021 года составила 16,1% на первичном рынке и 13,6% на вторичном. За год ставки снизились на 0,8 и на 0,4 процентных пункта соответственно, несмотря на то, что в ноябре-декабре наблюдался незначительный рост.

В региональном плане больше ипотечных кредитов в 2021 году выдано в Киеве – 2,8 тысячи договоров на общую сумму 3,1 млрд грн (35% от общего объема). На втором месте оказалась Киевская область – 1,6 тысячи договоров на 1,7 млрд грн (19%). Третье место заняла Харьковская область – 1,1 тысячи договоров на 739 млн грн (8%).

В первую пятерку вошли также Львовская (580 договоров на 488 млн грн (6%)) и Днепропетровская (626 договоров на 407 млн грн (5%)) области.

Напомним, за 11 месяцев 2021 года банки выдали 9,7 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 7,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что 1 декабря президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде заявил о запуске программы "Украинская мечта" с выдачей кредитов по ставке 5%.