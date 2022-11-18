За лаштунками World Cheese Awards: Україна вперше нанесена на сирну карту світу. Підсумки пресконференції.

16.11 в Києві відбулася пресконференція на тему «За лаштунками World Cheese Awards: Україна вперше нанесена на сирну карту світу». Організатори — Ardis Group та спільнота ProCheese.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Спікери пресконференції:

Дмитро Чернов, СЕО Ardis Group;

Оксана Чернова, сирна експертка спільноти ProCheese, співзасновниця фестивалю ProCheese Awards, Super Gold суддя WСA;

Наталія Кагадій, директорка спільноти ProCheese в Ardis Group;

Віктор Шуткевич, координатор проєктів з економічного розвитку Посольства Швейцарії в Україні;

Ірина Висоцька, координаторка компонента «Молочний сектор» швейцарсько-української програми Quality FOOD Trade Program;

Джон Фарранд, генеральний директор Guild of Fine Food, засновник і організатор WСA;

Наталія Пальчак, власниця сироварні, що отримала Super Gold нагороду.

World Cheese Awards — наймасштабніший сирний конкурс в світі. Він проходить з 1988 року в різних країнах світу: у 2022-му році подія мала вперше відбутися в Україні, але через повномасштабне вторгнення росії проведення заходу в Києві було відтерміноване до 2024-го року.

Джон Фарранд, генеральний директор Guild of Fine Food, засновник і організатор WСA, повідомив, що він неодноразово приїздив до Києва в рамках підготовки до проведення World Cheese Awards в Україні. Також він підкреслив, що коли ця подія все ж відбудеться в Києві, Guild of Fine Food забезпечать, щоб на заході могли побувати якомога більше достойних виробників сиру, експертів та поціновувачів сиру з усього світу.

Тож цього року на міжнародному конкурсі у Великій Британії вперше взяли участь 39 сирів з України. Це стало можливим завдяки компанії Ardis Group і спільноті ProCheese — офіційним представникам України на WCA та за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми Quality FOOD Trade Program.

Один із сирів отримав найвищу відзнаку — нагороду Super Gold і увійшов до сотні найкращих сирів світу за версією World Cheese Awards. Виробником цього сиру є маленька сироварня на Івано-Франківщині.

«Сирна торбинка» від Станіславської сироварні. Джерело: ProCheese

Дмитро Чернов, СЕО Ardis Group розповів, чому для компанії було дуже важливо втілити в життя цей проєкт й зараз представляти Україну за кордоном. На World Cheese Awards з нашими сирами мали змогу познайомитися баєри світових торговельних мереж, власники сирних крамниць і міжнародні сирні експерти, тож така подія суттєво вплинула на експортний потенціал українського сиру. Також Дмитро додав, що подібні конкурси дають українським сироварам і великим виробництвам поштовх до вдосконалення, стимулюють здорову конкуренцію і розвивають ринок сиру в цілому.

Одне з основних завдань компанії Ardis Group — обʼєднання представників галузі, адже зараз, як ніколи, важливо разом підтримувати економіку країни та гідно представляти Україну на світових подіях. А також долучати ще більше компаній-гравців ринку й разом розвивати та рухати молочну галузь.

Оксана Чернова, Super Gold суддя WСA та сирна експертка спільноти ProCheese розповіла, як саме проходить конкурс та як обирається найкращий сир.

Судить конкурс професійне міжнародне журі, кожен зразок оцінюється за кількома параметрами: зовнішній вигляд сирної голови, текстура й аромат скоринки та сирного тіста, відсутність зайвих запахів. Смак є головним показником якості сиру та дуже вагомим фактором.

Сири розподіляються по столах, і понад двісті експертів, працюючи у групах по три особи, присвоюють сиру одну з нагород — золоту, срібну чи бронзову. Із кожного столу сири з найбільшою кількістю балів потрапляють на оцінювання до Super Gold Jury — 16-ти кращих професіоналів галузі, які обирають переможця. Більшість учасників конкурсу з Європи, однак подають заявки на конкурс з усього світу.

Варто додати, що всі сири мають однакове маркування штрих-кодом, без будь-якої айдентики бренду, що підтверджує незалежність оцінки.

Судді конкурсу — сирні експерти з різних континентів, які мають свої особливості сприйняття смаків. І оцінка журі з різними вподобаннями, які сходяться при виборі найкращих сирів додають більше підґрунтя, що саме такі сири матимуть потенціал для експорту, тому що вони мають особливі смаки.

Наталія Кагадій, Оксана Чернова. Джерело: ProCheese

Директорка спільноти ProCheese в Ardis Group Наталія Кагадій додала, що підготовка до участі в конкурсі тривала чотири роки. Зокрема, одним із кроків стало проведення в Україні національного конкурсу ProCheese Awards 2021 для вітчизняних сироварів з метою підготувати їх до більш масштабної події.

ProCheese Awards 2021. Джерело: ProCheese

Віктор Шуткевич, координатор проєктів з економічного розвитку Посольства Швейцарії в Україні, розповів, що протягом останніх 20 років вони надають технічну допомогу Україні в різних напрямах і підтримують малих і середніх виробників, у тому числі й у молочному секторі. Для Швейцарії важливим є створення нових робочих місць, підтримка можливості українцям споживати якісні харчові продукти. Віктор відмітив, що з цією метою Швейцарія вже виділила майже 100 мільйонів гривень для надання господарствам із виробництва молока в деокупованих областях гуманітарної допомоги у формі засобів для забезпечення гігієни виробництва молока.

Координаторка компонента «Молочний сектор» швейцарсько-української програми Quality FOOD Trade Program Ірина Висоцька додала, що основними учасниками конкурсу стали мікро- та малі виробники сиру. За її словами, для Quality FOOD Trade Program є важливим розвиток торгівлі та підтримка саме мікро- та малого підприємництва у децентралізованих регіонах України.

Ірина Висоцька, Віктор Шуткевич. Джерело: ProCheese

Програма фокусується на проєктах, які є важливими для розвитку молочного сектору, створення доданої вартості та просування експорту. І саме такими стали проєкти з Ardis Group та ProCheese з організації безкоштовного навчання для сироварів та участь українських сирів у WCA.

Наталія Пальчак, власниця сироварні, що отримала Super Gold нагороду, поділилася, що після участі в конкурсі вона стала набагато впевненіша у своїх сирах, а також здобула чіткий орієнтир для розвитку свого бізнесу.

Наталія Кагадій поділилась викликами, з якими зіткнулись Ardis Group та ProCheese під час втілення цього проєкту:

Зібрати учасників. Для України цього року було виділено 50 місць для безкоштовної участі, але зібрати вдалося лише 39 сирів.

Наявність у виробників сиру всіх необхідних документів. Були охочі, які через це, на жаль, не змогли взяти участь у конкурсі.

Відсутність довіри. Деякі виробники сиру не змогли повірити в те, що обʼєднання бізнесів заради спільної мети та реалізації спільних проєктів несе в собі візійну ціль і бажання зробити свій вклад у майбутнє, а не комерційну складову.

Логістика та підготовка супровідних документів.

Оскільки Великобританія не входить до складу ЄС, то в неї є низка своїх правил щодо ввозу продуктів на її територію. Компанія зверталася до Посольства України у Великобританії, Держпродспоживслужби для розробки спрощеної процедури доставки. На жаль, на часі війна, і це виявився досить важкий процес.

Через довгий маршрут важливо було розрахувати час доставки погодинно, адже на конкурс їхали і свіжі сири з досить малими термінами придатності.

Візи та дорога.

Оскільки на час війни в Україні немає Посольства Великобританії, то заявку на отримання візи потрібно подавати в Польщі, а через місяць ще раз туди їхати забирати візу. Загалом дорога до Ньюпорта зайняла у команди 1,5 тижня: 6 потягів і 1 літак.

Оксана Чернова та Дмитро Чернов не отримали вчасно візи і були вимушені долучитися до події онлайн.

Фінанси. Участь у таких конкурсах — це досить дорогий проєкт, але компанії вдалося залучити додаткове фінансування від швейцарсько-української програми Quality FOOD Trade Program. В більшості країн саме міністерства економіки чи державні установи фінансуютьтакі проєкти, оскільки вони популяризують країну у світі.

Спікери пресконференції. Джерело: ProCheese

Ardis Group та ProCheese підкреслюють, що всім учасникам молочної галузі зараз вкрай важливо об’єднуватися, довіряти один одному та кожному робити свій вклад у такі глобальні проєкти. Адже маленькими перемогами ми наближаємо нашу країну до великої, головної Перемоги.