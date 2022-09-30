Залишок валюти в касах українських банків наблизився до довоєнного рівня, — НБУ

Станом на кінець вересня по банківській системі залишок готівкової валюти досяг $900 млн, що майже відповідає показнику до початку повномасштабного вторгнення, коли залишок складав $1-1,2 млрд.

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Про це повідомив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій агентству "Інтерфакс-Україна".

В кінці серпня-на початку вересня в банківській системі виник дефіцит валюти (в касах). Тоді по банківській системі залишок готівкової валюти був близько $500 млн.

З метою вирішити цю проблему Національний банк почав за необхідності здійснювати операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.

"Національний банк включився у вирішення проблеми. Ми вже провели сім операцій з підкріплення банків готівковим доларом та євро на загальну суму близько $400 млн і EUR112 млн", - підсумував Гелетій.

Він зазначив, що тимчасовий дифіцит валюти підсилював певною мірою коливання курсу гривні.