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Залишок валюти в касах українських банків наблизився до довоєнного рівня, — НБУ
Станом на кінець вересня по банківській системі залишок готівкової валюти досяг $900 млн, що майже відповідає показнику до початку повномасштабного вторгнення, коли залишок складав $1-1,2 млрд.
Про це повідомив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій агентству "Інтерфакс-Україна".
В кінці серпня-на початку вересня в банківській системі виник дефіцит валюти (в касах). Тоді по банківській системі залишок готівкової валюти був близько $500 млн.
З метою вирішити цю проблему Національний банк почав за необхідності здійснювати операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Національний банк включився у вирішення проблеми. Ми вже провели сім операцій з підкріплення банків готівковим доларом та євро на загальну суму близько $400 млн і EUR112 млн", - підсумував Гелетій.
Він зазначив, що тимчасовий дифіцит валюти підсилював певною мірою коливання курсу гривні.