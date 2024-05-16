ЗМІ дізналися, скільки може коштувати Приватбанку вихід на ринок Німеччини або Польщі

Відкриття закордонних філій або повноцінних банків експерти називають дорогим задоволенням і вважають, що від 10 млн євро може коштувати Приватбанку вихід на ринок Німеччини або Польщі.

Про це пише LIGA.net.

Дороге задоволення

"Мінімальна вимога для відкриття філії вже присутнього банку в Єврозоні – 5 млн євро. Тобто – від 10 млн євро буде вхід. Це якщо філія. А якщо банк – то це десятки мільйонів євро", – розповіла банкір Олена Домуз, яка в Україні займала керівні посади у Банку Кредит Дніпро, Юнекс Банку, а наразі працює в одному з роздрібних банків Болгарії.

Крім того, на думку експертів, завадити прибутку українського банку в Німеччині може законодавство.

"Важливо не стільки створити банк, скільки дотримуватися законодавства країни. Незнання призведе до того, що всі наші заробітки поб’ють штрафи на мільярдні суми, бо ми не дотримувалися тієї чи іншої постанови.Живучи в Україні, ми навіть не уявляємо, який ринок Німеччини складний", – наголошує Андрій Громосяк, який працював у ПроКредит Банк в Україні, а потім у німецькому Commerzbank.

Він додає, що не менш важливим чинником стане і те, хто піде в український банк в Німеччині.

"Ринок Німеччини overbanked і якщо сподіватися на 1+ мільйон українців тут, то цього замало для того, щоб бути успішними. До того ж – багато аспектів, таких як захист персональних даних тощо, потребують інвестицій в персонал та ІТ", – підкреслює Андрій Громосяк.

На його думку, німецькі банки відстають від українських дуже сильно.

Приватбанк планує вийти на міжнародні ринки

Найбільший банк України Приватбанк вивчає можливість виходу на міжнародні ринки, проте остаточного рішення щодо цього ще не прийнято, розповів CEO банку Герхард Бьош.

Він повідомив, що наразі Приватбанк оцінює, наскільки доцільно виходити на європейські ринки.

"Навіть якщо це буде лише умовно Польща, яка досить близька у багатьох відношеннях до України, це був би дуже великий проєкт", – зазначив Бьош.

Він додав, що банк може спробувати відкритися на таких ринках, як Німеччина, де багато українських переселенців.

У фінустанові планують визначитись із цим питанням до кінця року.

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