10 кейсов украинских цифровых продуктов: в июне состоится CASES: Product Design

Цифровизация становится вездесущей и проникает во всё новые и новые индустрии: перевозки, медицину, продажи, доставку, образование, заказ еды и даже само государство. И, следует отметить, в Украине в последнее время она набирает всё большие обороты, как на государственном уровне, так и буквально в каждой отрасли.

17 июня команда CASES проводит конференцию Product Design 2021. Онлайн и вживую с киевского креативного пространства PMHUB, украинские продуктовые команды расскажут истории своих проектов в формате кейс-стади. То есть, докладчики будут тщательно разбирать каждое задание, процесс его выполнения и полученные результаты.

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В программе запланированы темы от специалистов из Министерства цифровой трансформации Украины, Reface, WIX, Sensorama Lab, GlobalLogic, FFFACE, MEGOGO, Креативной Практики и Parimatch Tech:

Цифровизация государства.

Цифровизация образования.

Виртуальная реальность.

Дополненная реальность.

Борьба за экологию.

Инновации в бизнесе.

"Мы стремимся говорить об актуальном. Уже сегодня, хотя может это и не очевидно для широкой общественности, Украина становится всё более интересной для мира именно в контексте цифровых продуктов. У нас уже есть собственные единороги, мы — первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и у нас очень много инновационных продуктов, о которых стоит говорить, которыми следует вдохновляться и которые имеют фантастический экспортный потенциал. На конференции мы хотим охватить как можно больше актуальных тем", — объясняет Анатолий Попель, СЕО CASES.

Каждый доклад готовится в соответствии со структурой: "Задача (Вызов) — Поиск идеи — Процесс воплощения проекта — Результаты". Чтобы раскрыть собственную тему у спикера будет 30 минут.

Ключевая цель конференции — популяризация украинских цифровых продуктов, разбор их историй успеха, внутренних процессов и вызовов.

Поэтому, конференция будет интересна:

IT-командам.

Продуктовым командам, специалистам и компаниям.

Отделам цифровизации бизнеса.

Стартапам.

И, конечно, всем, кто интересуется темой цифровизации и продуктов.

Регистрация и подробная информация доступна на странице мероприятия.

Партнер по размещению и съёмке мероприятия: PMHUB — технически совершенная ивент-арена для проектов без границ. PMHUB аккумулирует лучший опыт и образовательно-развлекательные проекты в трёх направлениях — бизнес, инновации и спорт, чтобы создать уникальный опыт.