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- Категорія
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- Дата публікації
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10 серпня відбудеться online-марафон ААУ "Бізнес в умовах воєнного стану. Особливості процедури бронювання працівників: практичний досвід бізнесу і бачення процесу від державних органів"
Асоціація адвокатів України запрошує взяти участь в онлайн-марафоні: "Бізнес в умовах воєнного стану. Особливості процедури бронювання працівників: практичний досвід бізнесу і бачення процесу від державних органів".
Дата: 10 серпня 2022 року
Час: 11:00-13:30
Формат: онлайн-дискусія, питання-відповідіПідписуйтеся на наш YouTube канал
Програма та реєстрація: https://bit.ly/3P8zTUe
Участь безкоштовна.
Теми для обговорення:
1.Коротко про чинний порядок і проект змін, що обговорюється в Уряді
2.Про мобілізаційні завдання
3.Роль HR бізнесу у процедурі (список працівників з фільтрами військового обліку для відбору у заявку на бронювання; HR-чекінг: хто є "дефіцитним" для забезпечення розвитку підприємства і виробництва).
4.Бачення процедури від представників держ.органів
5.Як себе зарекомендувала процедура наразі і яке її майбутнє.
Поставити запитання спікерам можна вже зараз за посиланням: https://bit.ly/3A5LkYD
Модераторка: Вікторія Ковальчук, партнерка ESQUIRES, адвокатка, медіаторка
Учасники дискусії:
Ірина Дячук, заступниця директора юридичного департаменту FOZZY GROUP, адвокатка
Єфрем Лащук, директор з політико-правових питань Асоціації "IT Ukraine"
Сергій Сметанко, директор департаменту економіки безпеки і оборони Міністерства економіки України
Сергій Рожок, операційний директор ЕПАМ Україна візьме участь у дискусії
Григорій Ситенко, керівник юридичного відділу BAFS (Україна, Молдова, Вірменія)
Кирило Казак, адвокат, партнер АО "КПД Консалтинг"
Представники бізнесу, державних органів, адвокати.
Генеральний партнер заходу - юридична компанія ESQUIRES
З приводу питань звертайтеся, будь ласка:
за тел.: + 38 (67) 239 86 90
email: [email protected]