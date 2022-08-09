10 серпня відбудеться online-марафон ААУ "Бізнес в умовах воєнного стану. Особливості процедури бронювання працівників: практичний досвід бізнесу і бачення процесу від державних органів"

Асоціація адвокатів України запрошує взяти участь в онлайн-марафоні: "Бізнес в умовах воєнного стану. Особливості процедури бронювання працівників: практичний досвід бізнесу і бачення процесу від державних органів".

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Дата: 10 серпня 2022 року

Час: 11:00-13:30

Формат: онлайн-дискусія, питання-відповіді

Програма та реєстрація: https://bit.ly/3P8zTUe

Участь безкоштовна.

Теми для обговорення:

1.Коротко про чинний порядок і проект змін, що обговорюється в Уряді

2.Про мобілізаційні завдання

3.Роль HR бізнесу у процедурі (список працівників з фільтрами військового обліку для відбору у заявку на бронювання; HR-чекінг: хто є "дефіцитним" для забезпечення розвитку підприємства і виробництва).

4.Бачення процедури від представників держ.органів

5.Як себе зарекомендувала процедура наразі і яке її майбутнє.

Поставити запитання спікерам можна вже зараз за посиланням: https://bit.ly/3A5LkYD

Модераторка: Вікторія Ковальчук, партнерка ESQUIRES, адвокатка, медіаторка

Учасники дискусії:

Ірина Дячук, заступниця директора юридичного департаменту FOZZY GROUP, адвокатка

Єфрем Лащук, директор з політико-правових питань Асоціації "IT Ukraine"

Сергій Сметанко, директор департаменту економіки безпеки і оборони Міністерства економіки України

Сергій Рожок, операційний директор ЕПАМ Україна візьме участь у дискусії

Григорій Ситенко, керівник юридичного відділу BAFS (Україна, Молдова, Вірменія)

Кирило Казак, адвокат, партнер АО "КПД Консалтинг"

Представники бізнесу, державних органів, адвокати.

Генеральний партнер заходу - юридична компанія ESQUIRES

З приводу питань звертайтеся, будь ласка:

за тел.: + 38 (67) 239 86 90

email: [email protected]