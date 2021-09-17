10 стран Евросоюза имеют меньше одной зарядки для электромобилей на 100 км дорог — АСЕА

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) обнародовала новые данные о количестве зарядных станций для электромобилей в странах Европейского Союза.

По данным ACEA, в десяти странах Евросоюза на ключевых дорогах нет ни одной зарядки на 100 км пути, а в девяти из них доля рынка электромобилей меньше 3%. Еще в восемнадцати странах на каждые 100 км приходится пять зарядных пунктов, и только в четырех — более 10 точек.

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В ТОП-5 стран с наибольшим количеством зарядок на 100 км вошли:

Нидерланды — 47,5 ед.;

Люксембург — 34,5 ед.;

Германия — 19,4 ед.;

Португалия — 14,9 ед.;

Австрия — 6,1 ед.

Наименьшее количество зарядок на 100 км имеют:

Литва — 0,2 ед.;

Греция — 0,2 ед.;

Польша — 0,4 ед.;

Латвия — 0,5 ед.;

Румыния — 0,5 ед.

"Потребители не смогут перейти на автомобили с нулевым уровнем выбросов, если на дорогах, по которым они едут, не будет достаточного количества станций зарядки и заправки. Например, если гражданам Греции, Литвы, Польши и Румынии по-прежнему приходится преодолевать 200 км или более, чтобы найти зарядное устройство, мы не можем ожидать, что они захотят купить электромобиль", — прокомментировал ситуацию с зарядной инфраструктурой генеральный директор ACEA Ерик-Марк Хуитема.

При этом он добавил, что развивать зарядную инфраструктуру необходимо равномерно во всех странах ЕС, а не только в Западной Европе, отметив, что в Нидерландах 47,5 зарядок на 100 км, тогда как в Польше одна на 250 км.

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Отметим, в рамках своего нового климатического пакета Fit for 55 Европейская комиссия хочет, чтобы к 2030 году выбросы CO 2 от новых автомобилей были на 55% ниже уровня 2021 года, что на 17,5% больше цели, установленной в 2018 году.

В Украине на сегодня насчитывается около 10 тысяч пунктов электрозарядных станций.

По информации главного сервисного центра Министерства внутренних дел, в нашей стране зарегистрировано около 30 тысяч электрокаров.

Напомним, в начале сентября 2021 года в Украине было зарегистрировано первое водородное авто.