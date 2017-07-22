10 трендов спортивной индустрии: дрон-рейсинг, киберспорт, over-the-top

Индустрия спорта сегодня развивается со спринтерской скоростью. С одной стороны, мир спорта меняется под влиянием мировых технологических и медийных трендов, с другой — эволюция происходит внутри самого спортивного рынка с привлечением новых стран, ростом бюджетов спонсоров и развитием новых спортивных форматов, таких как киберспорт.

На основе анализа собственных данных и опыта работы с индустрией Nielsen выделила 10 коммерческих трендов, которые повлияют на мир спорта в этом году и в ближайшей перспективе.

1. Новые страны

В большой спорт привлекаются новые страны. В том числе, Киев будет принимать финал Лиги Чемпионов УЕФА в 2018 года. Олимпийские игры пройдут в странах Азии. Это влияет на масштабы инвестиций в спорт со стороны правительства и бизнеса Китая. Alibaba заключила долгосрочный контракт с Международным олимпийским комитетом, Wanda Group и Hisense — c FIFA. Власти Китая планируют создать к 2025 году в стране индустрию спорта объемом $813 млрд.

2. Н овые источники контента

Увеличиваются инвестиции в приобретение интеллектуальной собственности. Борьба за контент становится более интенсивной, одновременно появляются и новые источники контента: спортсмены сами превращаются в "медиа", общаясь с аудиторией без посредников; правообладатели объединяют усилия с брендами, телевещателями, а часто и самостоятельно работают над созданием уникального контента.

3. Н овые форматы

Конкуренция за внимание болельщиков побуждает создавать новые форматы. Изменения касаются времени проведения турниров и трансляций, создание сокращенных версий игр, появления новых спортивных форматов, например соревнований по дрон-рейсингу.

4. С инергия спорта и шоу

Взаимовлияние индустрии развлечений и спорта становится более интенсивным. Музыкальные выступления и шоу — неотъемлемая часть праздника на спортивных мероприятиях. По-прежнему важен поиск синергии от объединения двух массовых зрелищных форматов. Например, 16% американцев посещали музыкальное событие, связанное со спортивным мероприятием, но 46% из них не приходили только на спортивное мероприятие.

5. Каналы over-the-top (ОТТ)

Спортивные события в прямом эфире все чаще смотрят в социальных сетях и через каналы over-the-top (ОТТ). Просмотр контента через ОТТ-канал станет все более привлекательным с расширением возможностей и платформ. Все игроки рынка, особенно владельцы прав на контент, смогут монетизировать этот тренд.

6. "Подключение" фанатов

"Подключение" фанатов открывает новые возможности коммуникации с ними. От создания эмоционального вовлечения к наращиванию выручки от работы с фанатами — мобильный телефон в руках становится главной точкой контакта с аудиторией.

7. Киберспорт

Киберспорт продолжает развитие. И хотя на статус серьезной спортивной силы эта индустрия пока не рассчитывает, крупнейшие спортивные клубы уже приобретают киберкоманды и кибергигроков надеясь привлечь новую молодую аудиторию.

8. Социальная ответственность

Социальная ответственность становится неотъемлемой частью спорта. От поддержки локальных сообществ и заботы об окружающей среде к соблюдению этических стандартов спортивными организациями и самими спортсменами — аудитория обращает внимание на социальное влияние спортивного бизнеса на общество.

9. Персонализированный подход

Данные и СRM-системы становятся основой взаимоотношений с болельщиками. Персонализированный подход не только позволяет предоставлять определенным сегментам и даже индивидуальным потребителям привязанный к их интересам контент, но и открывает возможность монетизации отношений через схемы членства, подписок, прямых продаж.

10. Научный подход к спонсорству

Научный подход к спонсорству: измерение возврата инвестиций становится все более актуальным.