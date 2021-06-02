Энергетика 1 час назад

106 теплокомуненерго вже забажали стати клієнтами ГК "Нафтогаз Трейдинг"

Для них діє контрактна ціна 7,42 грн за кубометр

Фото: НАК "Нафтогаз України" Фото: НАК "Нафтогаз України"
Фото: НАК "Нафтогаз України"

Станом на 2 червня 106 підприємств теплокомуненерго звернулися до ГК "Нафтогаз Трейдинг" для укладання договорів постачання газу, з них 56 ТКЕ уже стали клієнтами компанії.

Про це в ефірі Energy Freedom сказав директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський.

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"Станом на 2 червня для укладання договорів постачання газу до ГК "Нафтогаз Трейдинг" звернулося 106 підприємств ТКЕ. З них 56 підприємств уже зареєстровані у реєстрі споживачів "Нафтогаз Трейдингу. Ринок реагує на пропозиції, тому побоювання зайві", — розповів Білявський.

Він нагадав, що 1 червня "Нафтогаз" запропонував виробникам теплової та електричної електроенергії, а також ОСББ новий довгостроковий продукт на ринку газу, розрахований на три роки. Контрактна ціна 7,42 грн за кубометр діє із 01 червня 2021 року до 31 травня 2022 року та поширюється на обсяг газу, що використовується виробниками теплової та електричної енергії для задоволення потреб побутових споживачів. Ця ціна уже включає ПДВ, водночас вона не враховує тарифу оператора ГТС, який нараховується окремо.

"Усі проблеми ринку газу за один день або тиждень неможливо вирішити. Водночас підприємства теплокомуненерго, вже сьогодні мають можливість діяти як у Європі, тобто купувати газ не за спотовою ціною, а за довгостроковою ринковою ціною та повністю розраховуватись за фактом споживання", — зазначив Білявський.

Він додав, що "Нафтогаз" налаштований на конструктивну співпрацю і діалог з усіма учасниками ринку.

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