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Категорія
ФОП та ММСП
Дата публікації

12 українських бізнесів зможуть отримати €480 тис на розвиток експорту та інновацій

12 українських бізнесів зможуть отримати €480 тис на розвиток експорту та інновацій
Фото: ua.depositphotos.com

12 бізнесів з України можуть отримати гранти на суму 480 тисяч євро на розвиток експорту та інновацій у межах програми міжнародної співпраці "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП".

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що подавати заявку можуть малі та середні підприємства, які працюють у сферах:

  • переробної промисловості (харчова, легка промисловість, машинобудування, будівництво, виготовлення меблів тощо); 
  • креативної індустрії (мода, дизайн та інші); 
  • інших галузей, не згаданих вище, з експортним та інноваційним потенціалом.
Фото 2 — 12 українських бізнесів зможуть отримати €480 тис на розвиток експорту та інновацій

Підприємці можуть отримати грант до 40 000 євро кожен та консультаційну підтримку.

Коли та як подати заявку

У Мінекономіки зазначають, що дедлайн подачі заявок — 25 червня 2024 року 23:59.

Подавати заявку — тут: https://www.12grants4sme.world/

"Пріоритет буде надаватися підприємствам, які дотримуються принципів циркулярної економіки, зеленої економіки, екологічно чистого виробництва, енергоефективності, відновлювальної енергетики", - йдеться в повідомленні відомства.

Довідка:

Гранти надаються у межах програми міжнародної співпраці "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП", яка спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Партнер з виконання – Громадська спілка "Мережа Глобального договору в Україні" (ГС "Мережа ГД в Україні").

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко