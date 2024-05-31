- Категорія
- ФОП та ММСП
- Дата публікації
-
12 українських бізнесів зможуть отримати €480 тис на розвиток експорту та інновацій
12 бізнесів з України можуть отримати гранти на суму 480 тисяч євро на розвиток експорту та інновацій у межах програми міжнародної співпраці "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП".
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Зазначається, що подавати заявку можуть малі та середні підприємства, які працюють у сферах:
- переробної промисловості (харчова, легка промисловість, машинобудування, будівництво, виготовлення меблів тощо);
- креативної індустрії (мода, дизайн та інші);
- інших галузей, не згаданих вище, з експортним та інноваційним потенціалом.
Підприємці можуть отримати грант до 40 000 євро кожен та консультаційну підтримку.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Коли та як подати заявку
У Мінекономіки зазначають, що дедлайн подачі заявок — 25 червня 2024 року 23:59.
Подавати заявку — тут: https://www.12grants4sme.world/
"Пріоритет буде надаватися підприємствам, які дотримуються принципів циркулярної економіки, зеленої економіки, екологічно чистого виробництва, енергоефективності, відновлювальної енергетики", - йдеться в повідомленні відомства.
Довідка:
Гранти надаються у межах програми міжнародної співпраці "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП", яка спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Партнер з виконання – Громадська спілка "Мережа Глобального договору в Україні" (ГС "Мережа ГД в Україні").
Фото: ua.depositphotos.com