13 мільйонів гривень від мережі "Золотий Вік" на придбання реанімобілів типу С

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Щодня наші медики рятують життя тисячам українців. Бригади екстреної медичної допомоги першими прибувають на місце подій та роблять усе необхідне, щоб допомогти пораненим. І найголовнішу роль тут відіграє швидкість. Особливо зараз це важливо у прифронтових зонах. І в той час, як ворог нищить лікарні та автомобілі швидкої, ми маємо докладати усіх зусиль, щоб допомогти нашим лікарям.

Ювелірна мережа "Золотий Вік" завершила акцію «Новорічне диво», яка проходила з 3 грудня до 15 січня. Спільними зусиллями вдалося зібрати 13 млн грн на покупку п’яти «шпиталів на колесах».

"Ми раді, що поставлена мета була досягнута, а українці активно долучалися до акції та подарували частинку своєї турботи іншим", - говорять в компанії.

Кошти, які вдалося зібрати, будуть витрачені на покупку реанімобілів типу С, які називають "шпиталі на колесах", для наших воїнів та людей, які знаходяться у прифронтових зонах. Такі реанімобілі укомплектовані за європейськими стандартами найвищого класу медичного транспорту. Вони мають усе необхідне обладнання та високу прохідність, що допоможе бригадам екстреної медичної допомоги якнайшвидше прибувати на місце подій та зробити усе необхідне, щоб врятувати поранених.

"Ми віримо в те, що немає більшої цінності, ніж людське життя. І раді, що клієнти мережі «Золотий Вік" розділяють з нами наші цінності. Благодійні кошти будуть направлені через фандрейзингову платформу United24 Міністерству охорони здоров’я України на придбання п’яти реанімобілів типу С», - зазначили в мережі «Золотий Вік».

У ці новорічні дні "Золотий Вік" не залишив і покупців без подарунків. За час акції розіграли 100 золотих підвісок з діамантами та 200 тис. додаткових знижок на придбання улюблених прикрас.

Ювелірна мережа "Золотий Вік" дякує кожному клієнту за внесок у цю велику справу, за чуйність та згуртованість. "