2 червня відбудеться I Національний форум Неплатоспроможність та банкрутство в Україні. Виклики військового часу

2 червня відбудеться I Національний форум на тему “Неплатоспроможність та банкрутство в Україні. Виклики військового часу”, який організовують Національна асоціація арбітражних керуючих України та Проєкт ЄС “Право-Justice”.

Захід проводиться для представників бізнесу та юридичної спільноти з метою популяризації процедур банкрутства для допомоги бізнесу в питаннях відновлення платоспроможності, обговорення гострих питань та підтримки економічного фронту.