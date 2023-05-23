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Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Бізнес
Дата публікації

2 червня відбудеться I Національний форум Неплатоспроможність та банкрутство в Україні. Виклики військового часу

2 червня відбудеться I Національний форум Неплатоспроможність та банкрутство в Україні. Виклики військового часу

2 червня відбудеться I Національний форум на тему “Неплатоспроможність та банкрутство в Україні. Виклики військового часу”, який організовують Національна асоціація арбітражних керуючих України та Проєкт ЄС “Право-Justice”.

Захід проводиться для представників бізнесу та юридичної спільноти з метою популяризації процедур банкрутства для допомоги бізнесу в питаннях відновлення платоспроможності, обговорення гострих питань та підтримки економічного фронту.

Серед спікерів:

  • Денис Малюська, Міністр юстиції України;
  • Валерія Коломієць, Заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції;
  • Сергій Жуков, Суддя Верховного Суду;
  • Олександр Банасько, Суддя Верховного Суду;
  • Олексій Мовчан, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку;
  • Тарас Тарасенко, Народний депутат України. Голова підкомітету з прав людини.
  • Арсен Мілютін, Директор департаменту реструктуризації та стягнення заборгованості Ощадбанку;
  • Владислав Філатов, директор департаменту з питань банкрутства Мінюсту;
  • Секретний спікер-банкрут, який поділиться своїм досвідом та враженнями від процедур банкрутства.

Головні теми для обговорення:

  • Державне регулювання та підтримка Держави в умовах воєнного стану.
  • Бізнес в умовах війни: збереження, відновлення, відповідальність.
  • Судові процедури банкрутства в умовах воєнного часу. Актуальна судова практика.
  • Виклики війни: функціонування банківського сектору, мораторії, санкції та націоналізація.

Також на учасників чекають:

  • Дискусійні панелі, на яких провідні фахівці ринку банкрутства обговорять нагальні питання для бізнесу, арбітражних керуючих та юридичної спільноти.
  • Благодійний аукціон військових трофеїв та цінних лотів для збору коштів на нагальні потреби арбітражних керуючих, які служать в лавах ЗСУ.

Вартість квитка - 500 грн. Реєстрація за посиланням:
https://forms.gle/cmcd4uJzBEywi8Sq8

Вхід для арбітражних керуючих безкоштовний за умови реєстрації!

  • Місце проведення: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 22, Radisson Blu Hotel

Реєстрація учасників: 9:00 - 10:00
Початок Форуму: 10:00
Інформаційні партнери заходу – Delo.ua та Liga.net