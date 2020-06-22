Бизнес 40 минут назад

В Glovo рассказали, насколько вырастут объемы онлайн-заказов товаров из супермаркетов

Сейчас модель доставки из супермаркетов комплексная и неприбыльная, но игроки на рынке намерены развивать эту нишу

Фото: Наталья Лошакова/Delo.ua Фото: Наталья Лошакова/Delo.ua
Фото: Наталья Лошакова/Delo.ua

Испанская компания Glovo, предоставляющая услуги доставки еды и других вещей в Украине, намерена развивать рынок доставки продуктов из супермаркетов.

Об этом в эксклюзивном интервью Delo.ua рассказал генеральный менеджер компании Glovo Дмитрий Расновский. 

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"Нужно понять, какой набор инструментов подобрать и как к этому прийти. В период карантина очень много глобальных игроков начали осуществлять доставку из супермаркетов, в том числе и Uber. Это очень не прибыльная история, но мы знаем, что размер этого рынка огромен, и нам нужно понять, как из этого сделать бизнес", — отметил Расновский. 

На сегодняшний день компания Glovo осуществляет доставку из супермаркетов, но услуга стоит дороже, чем при заказе еды из ресторана. Это связано с тем, что у курьеров на сбор заказа уходит много времени и в процессе они могут ошибаться. 

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"Многие супермаркеты сами собирают заказ потому, что у курьеров на это уйдет больше времени и в процессе он может сделать ошибку. Модель доставки из супермаркетов сама по себе более комплексная и дорогая. Прибыльность заказов из супермаркетов существенно ниже, чем из ресторанов", — добавил генеральный менеджер компании. 

По его словам, в Украине база и рынок доставки товаров из супермаркетов пока еще очень маленький, но компания намерена его развивать. 

"Вопрос только в том, сколько потребуется времени, чтобы прийти к таким цифрам, как, например, в Великобритании. Нужно 3, 5,10 лет? Я не знаю. Будущее распределено на много лет вперед. Ты смотришь, что происходит в разных странах и понимаешь, что 20-30% заказов из супермаркетов будет осуществляться онлайн. Тоже самое с аптеками и ресторанами. А с едой даже быстрей. В целом, у меня нет сомнений, что мы к этому придем", — подитожил Расновский. 

Напомним, что Glovo запустило в работу первую "облачную кухню" в Украине.

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