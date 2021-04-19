20 тыс. украинцев могут потерять работу из-за антитабачного законопроекта №4358, — эксперт

Антитабачный законопроект №4358 авторства "Слуги Народа" Лады Булах предполагает неоправданно жесткие ограничения для деятельности розничных точек торговли, что непременно приведет к стагнации малого бизнеса в Украине. Об этом во время круглого стола "Экономические последствия коронакризиса и пути их преодоления" заявил глава Национальной организации розничной торговли Николай Ганул.

"В то время, когда весь мир принимает меры для поддержки бизнеса, внедряет дерегуляционные инструменты, особенно для малого бизнеса, наши законодатели готовят законопроект №4358, принятие которого может уничтожить малый бизнес в Украине", — заявил Ганул.

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По мнению эксперта, главными недостатками этого законопроекта является требование о запрете раскладки табачных изделий на витринах розничных точек торговли и риск роста уровня курения несовершеннолетних в случае его принятия.

"Наши законодатели предлагают сейчас, в кризис, переоборудовать торговые точки таким образом, чтобы не было видно с улицы акцизной табачной группы товаров. Той группы товаров, которая сегодня уже является наиболее зарегулированной из всех. На переоборудование одной торговой точки владельцам бизнеса нужно будет потратить от 30 до 70 тысяч гривен. А почти половину помещений невозможно переоборудовать так, как того требуют депутаты. Кроме этого, мы понимаем, что ниша, которая высвободится из-за закрытия легальных малых точек продаж, будет заполнена незаконной торговлей, незаконная продукция станет еще доступнее для несовершеннолетних, поскольку ее продавцы не выполняют требований законодательства, в отличие от легальных торговых точек", — добавил Ганул.

По подсчетам Ганула, в случае принятия законопроекта, ожидаются серьезные потери как для владельцев малого бизнеса, так и для государства.

"Если законопроект №4358 будет принят, то мы ожидаем, что около 10% торговых точек, а это более 7000 киосков, могут закрыться. 15-20 тысяч граждан Украины потеряют рабочие места. А из-за запретов в пунктах продаж и роста уровня незаконной торговли, государственный и местные бюджеты недополучат более чем 5 млрд гривен", — считает эксперт.

Подводя итог, Николай Ганул обратился к законодателям с призывом более взвешенно подходить к разработке соответствующих законопроектов.

"От имени представителей малого и среднего бизнеса хочу еще раз обратить внимание законодателей на то, что все изменения законодательства должны быть предсказуемыми, взвешенными и сбалансированными", — сказал Ганул.