20 жовтня в Києві пройшла конференція «DistributionMaster-2023: Нова реальність — виклики та рішення»

Це єдина в Україні спеціалізована зустріч для професіоналів усіх підрозділів дистрибуції, виробників, мереж та їхніх партнерів. Цього року на майданчику конференції реалізовано Національний проєкт з «Підготовки виробників та мереж до сезону 2023-2024 закупівлі продуктової галузі України». Організатор проекту - TradeMasterGroup, за підтримки програми USAID з аграрного та сільського розвитку – АГРО, а учасниками стали понад 450 власників і топ-менеджерів роздрібних мереж України, провідні виробники й імпортери FMCG товарів.

Розподіл учасників за галузями мав такий вигляд:

- виробники — 53%;

- дистрибутори — 26%;

- ритейлери — 13%;

- постачальники рішень для бізнесу — 5%;

- ЗМІ — 3%.

Розподіл аудиторії за рівнем менеджменту виглядав наступним чином:

- керівники з продажів — 28%;

- ССО/комерційні директори/директори з продажів — 16%;

- СЕО/ген директори/директори компаній — 16%;

- менеджери з продажів — 12%;

- керівники з розвитку — 7%;

- керівники з маркетингу — 6%;

- категорійні менеджери — 6%;

- керівники з персоналу — 4%;

- власники бізнесу — 3%;

- керівники з технологій — 2%.

Партнерами конференції стали компанії: Технологічний Партнер: “ABM Cloud” IT Партнер: “Спілка Автоматизаторів Бізнесу” Офіційний Партнер з безпеки: “SHERIFF” Партнер інновацій: “Goods Checker” Коучинговий партнер: “European Academy of Leadership Coaching ” За Підтримки: Парфумерна ДолинаПартнер Кава-брейку – Ліберті Україна

Конференцію відкрила Оксана Шевченко, керівниця відділу по роботі з ключовими клієнтами ТОВ «Терра», з темою «Ефективна стратегія партнерства з TradeMasterGroup: Досвід компанії ТЕРРА після заходу PrivateLabel-2023».

Катерина Калюжна, Senior Research Executive, Brand Guidance Kantar Ukraine, презентувала доповідь «Мультиканальність, як основний тренд — очима споживача».

Марина Забарило, директорка Consumer Panel & Services Ukraine GfK, виступила з презентацією «Зміни в поведінці покупця: де, що і як він купує?».

Виступ Бориса Старинського, Founder ABM Cloud, мав назву «Цифрова трансформація дистриб’юції: від мінімізації потреби в людях до майбутнього з ШІ».

Марина Борисова, директорка з маркетингу ГК «Овостар Юніон», розповіла про «Тренди продуктового ринку та чому споживачі купують яйця в чат-боті».

комунікації та запропонувала низку практичних порад зі збільшення охоплення аудиторії.

Сергій Лисенко, CEO Рентсофт, виступив з доповіддю «Робота в хмарі – технологічний мейнстрім сучасності».

Іван Даниленко, комерційний директор BERTA group, виступив із темою «Стратегічне планування дистрибуційного бізнесу».

Дмитро Сузий, керівник підрозділу планування та управління товарними запасами «Савсервіс», виступив із доповіддю «Планування продажу та ефективне управляння запасами в сучасник умовах».

Сергій Даценко, бізнес-тренер, консультант з питань ефективного управління, навчання та розвитку персоналу, функціональної та міжфункціональної ефективності підприємства, презентував виступ «Мотивація персоналу через навчання та розвиток».

Темою виступу Олександра Махорта, керівника регіону EECA компанії VACO, була «Стратегія збуту для дистриб’юторів: підвищення конкурентоспроможності та сталого росту».

Володимир Губачов, директор компанії Trapeza, розповів про «Управління цінами у співпраці між продавцем, дистрибутором та виробником — від конфронтації до діалогу».

Валентина Ляшенко, менеджерка із сорсингових запитів державних установ Офісу з розвитку підприємництва та експорту, презентувала доповідь «Made in Ukraine: як Українському виробнику інтегруваттися із закордонним ритейлером».

Юрій Поєнко, директор департаменту логістики VARUS, і Ігор Литвиненко, директор з логістики та клієнтського сервісу «Карлсберг Україна», виступили з темою «Проєкт синергії ланцюга постачання роздрібна мережа – виробник».

Паралельно в другому залі проходили 5 дискусійних панелей виробників та закупівельників в 5 різних напрямках виробництва товарів. В першій Дискусійній панелі: ПЛОДООВОЧЕВА ПРОДУКЦІЯ 2023-2024: МОЖЛИВОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ, ВИМОГИ ТА ПОТРЕБИ РІТЕЙЛУ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ, приймали участь Наталя Варшавська, співвласниця "Альянс Рітейл Груп", мережа Mashket, "Домашній маркет", OSNOVA, Наталя Смаглюк, заступник Комерційного директора Fozzy (ТОВ "Експансія"), Євгенія Савченко, фахівець з управління категорією свіжі овочі та фрукти WineTime, Олександр Гаганенко, комерційний директор "Економ Плюс". У другій — АКВАКУЛЬТУРА 2023-2024: МОЖЛИВОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ, ВИМОГИ ТА ПОТРЕБИ РІТЕЙЛУ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ, Володимир Матяш, Директор Економ Плюс та Анатолій Добряк, комерційний директор мережі спеціалізованих рибних Магазинів-Ресторанів «Flagman».

У третій - КОНДИТЕРСЬКА ПРОДУКЦІЯ 2023-2024: МОЖЛИВОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ, ВИМОГИ ТА ПОТРЕБИ РІТЕЙЛУ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ, Вікторія Шило, керівник відділу закупівель Auchan, Юрій Тарнавчук, комерційний директор мережі магазинів «Біле сухе», Катерина Довгань, Керівник напрямку розвитку магазинів при АЗК"УКРНАФТА", Євгенія Соліна, комерційний директор "Наш Край", Артем Харлашкін, комерційний директор Selecto.

У Четвертій панелі М’ЯСО-МОЛОЧНА ПРОДУКЦІЯ 2023-2024: МОЖЛИВОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ, ВИМОГИ ТА ПОТРЕБИ РІТЕЙЛУ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ приймали участь: Євгенія Родіна, керівник центру розвитку Ритейл "М'ясоМаркет", "Донер Маркет", Ольга Лапєєва, директор "Наш Край", Неля Миколайчук, керівник управління Департаменту закупівлі молочної групи товарів VARUS, Артем Рудь, комерційний директор мережі магазинів "Петриківка", Наталія Зубовецька, заступник комерційного директора SPAR Україна. У фінальній, пятів дискуссії ЗЕРНОВІ ТА ОЛІЙНИ КУЛЬТУРИ 2023-2024: МОЖЛИВОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ, ВИМОГИ ТА ПОТРЕБИ РІТЕЙЛУ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ приймали участь: Михайло Притула, комерційний директор "Траш", Світлана Мартова, менеджер комерційного відділу Альянс Рітейл Груп та Зубовецька Наталія, Заступник комерційного директора SPAR/Наш Край. Після доповідей учасники конференції продовжили роботу за столами перемовин «Мережа-постачальник», «Дистрибутор- постачальник». Це унікальний формат бізнес-зустрічей, під час яких провідні й нові постачальники українського ринку знайомляться й укладають домовленості про майбутні поставки. Цього разу «Столи перемовин» зібрали представників 40 торгових мереж і понад 250 постачальників.