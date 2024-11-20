28-29 листопада 2024 року в Києві відбудуться ключові події логістичної та дистрибуційної галузей України – XXXІ День Логіста та DistributionMaster-2024

У Києві, в виставковому центрі "АККО Інтернешнл" (вул. Берестейська, 40-Б), зберуться лідери ринку, експерти, ТОП-менеджери та професіонали з усіх галузей логістики та дистрибуції, щоб взяти участь у масштабних заходах, організованих TradeMasterGroup.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

XXXІ День Логіста – найбільша логістична виставка України, що охоплює всі аспекти галузі, стане платформою для обговорення актуальних викликів, нових технологій і рішень. Паралельно проходитиме DistributionMaster-2024, спеціалізована зустріч для професіоналів дистрибуції та їх партнерів, де понад 300 учасників обговорюватимуть тему "Нова реальність – виклики та рішення".

Головні теми та події

День Логіста зосереджує увагу на тенденціях ринку логістики, цифровій трансформації, інноваціях у складській і транспортній логістиці, управлінні запасами, міжнародних перевезеннях і кризових рішеннях. У програмі понад 30 виступів від провідних спікерів, серед яких експерти з компаній PepsiCo Ukraine , Henkel Global Supply Chain , ABM Cloud , UNI-LAMAN GROUP та інші.

зосереджує увагу на тенденціях ринку логістики, цифровій трансформації, інноваціях у складській і транспортній логістиці, управлінні запасами, міжнародних перевезеннях і кризових рішеннях. У програмі понад 30 виступів від провідних спікерів, серед яких експерти з компаній , , , та інші. DistributionMaster-2024 охоплює стратегічне планування, інновації у дистрибуції FMCG, багатоканальні стратегії, аналіз споживчої поведінки та перспективи розвитку ринку. Серед ключових спікерів – представники Kantar Україна, SAV ORBICO, Люстдорф, Berta Distribution і HARVEST, AFINA GROUP

Вас чекає:

Ukrainian Logistics Award-2024 , що відзначить досягнення кращих компаній у сфері логістики.

, що відзначить досягнення кращих компаній у сфері логістики. Ярмарка вакансій , яка дозволить знайти найкращих фахівців у галузі.

, яка дозволить знайти найкращих фахівців у галузі. Галерея новинок , де учасники представлять інноваційні продукти та рішення.

, де учасники представлять інноваційні продукти та рішення. Столи переговорів у форматі дистрибутор – виробник для прямих ділових контактів.

Підтримку заходам надають понад 20 партнерів, серед яких AFINA GROUP, Укравтологістика, Global Ocean Link, ABM Cloud, Linkos Group, KAPELOU, Sovtes, UNI-LAMAN GROUP, Discaf, GLOBAL TRADE UA, Bimp, Harvest, Konsort, EURO FORWARDING, Пульс Лоджистик, ІНТЕРКАРГОТРАК, Гарант АТ "Страхова компанія "ІНГО", ItUa, Навіс Груп, Бей-Транс, Linqo - частина Ruptela Group, ТОВ "ФТП", Полімерцентр, ANT-Logistics, "Трипільське Сонце".

Для кого ці заходи?

Виставка та конференція створені для власників бізнесу, генеральних директорів, керівників дистрибуції, продажів, складських комплексів, логістичних та IT-директорів. Це унікальна можливість обмінятися досвідом, дізнатися про сучасні тенденції, встановити нові партнерства та розширити горизонти бізнесу.

Будьте частиною майбутнього української логістики та дистрибуції! Контактна інформація для реєстрації та участі:

[email protected]

+380675023013