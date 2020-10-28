29 жовтня відбудеться круглий стіл з обговорення шляху сучасного індустріального розвитку

Запрошуємо Вас взяти участь у третьому круглому столі із серії обговорень шляху сучасного індустріального розвитку описаного в роботі "Економічне відродження через індустріальний розвиток України" (http://www.expert.kiev.ua/Renaissance2020.pdf). Тема обговорення "Тіньова економіка: її значення в економічній системі України і чи може вона стати ресурсом розвитку".

Дата: 29.10.2020 Час: 14:30 — 17:30

Справжній обсяг економіки країни нереально визначити без урахування її тіньової частини. Якими є обсяги економіки поза обліком в Україні? Який ресурс вона приховує і чи може він стати джерелом фінансування новітнього індустріального розвитку держави?

Для відповіді на це питання в рамках роботи "Економічне відродження через індустріальний розвиток України" було проведено окреме дослідження "Аналіз дохідної частини зведеного бюджету та оцінка обсягів тіньової економіки України в 2018 році". Його висновки дозволили відповісти на ряд важливих питань, зокрема, скільки не доотримує бюджет, якими реально є доходи людей і чи може Україна фінансувати капітальні інвестиції із внутрішніх ресурсів, не покладаючись на зовнішні запозичення.

Дане дослідження буде представлено на круглому столі. На обговорення виносяться наступні питання:

Що таке тіньова економіка, її обсяг в Україні і де вона формується. Значення тіньової економіки в економічній системі країни. Чи є вона фактором соціальної стабільності. Тіньова економіка як ресурс розвитку України. Як будівництво сучасних заводів скорочує економіку поза обліком.

Обговорення проводиться за підтримки представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні. Партнерами заходу є Торгово-промислова палата України, ДП "Укрпромзовнішекспертиза", Інститут суспільно-економічних досліджень, платформа "Industry4Ukraine", GMK Center, аналітичний центр "Інститут міжнародних економічних досліджень".

До дискусії запрошені провідні економісти і експерти, представники бізнесу, виконавчої та законодавчої влади, громадянського суспільства. Сесія буде складатись із пленарної частини та експертного обговорення. Протягом пленарного засідання буде представлено три презентації.

Формат зустрічі — он-лайн (ZOOM) та оф-лайн для спікерів. Для участі у заході і отримання посилання на підключення необхідно заповнити Реєстраційну форму.

З будь-яких питань просимо звертатись за телефоном +38(050)930-92-82 або на електронну пошту ann@expert.kiev.ua