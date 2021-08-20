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"30 років. Моя Незалежна": святкуємо разом із "5 каналом"

В межах телемарафону відбуватимуться трансляції урочистих заходів до Дня Незалежності, покажуть спецпроєкти, інтерв’ю і святковий фільм-концерт

Фото: "5 канал" Фото: "5 канал"
Фото: "5 канал"

На День незалежності України, 24-го серпня, в етері "5 каналу" дивіться телемарафон "30 років. Моя Незалежна". В межах телемарафону відбуватимуться трансляції урочистих заходів до Дня Незалежності, покажемо спецпроєкти, інтерв’ю і святковий ексклюзивний фільм-концерт.

О 08:00 Молебень "Благословення України". Святкові Богослужіння у Соборі Святої Софії з нагоди 30- ліття відновлення Незалежності України.

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О 08:50 Телемарафон "30 років. Моя Незалежна". Ведуча Лариса Губіна.

О 10:00 Трансляція Військового Параду на Майдані Незалежності.

О 13:00 Урочисте Засідання Верховної Ради України. Пряма трансляція.

О 14:15 "Марш Захисників України 2021". Пряма трансляція.

О 16:15 "Україна! 30 років незалежності". Ексклюзивний фільм-концерт, який "5 канал" підготував за підтримки Благодійного фонду "Фундація імені князів Острозьких". Українські виконавці та артисти співатимуть популярні пісні і декламуватимуть для вас вірші з найкрасивіших куточків нашої країни.

О 18:00 Спецпроєкт "Незалежність 30. Підсумки" з Анною Мірошниченко. Як ми 30 років берегли нашу Незалежність? Політики, яким довіряли. Зарплати, які рахували. Події, що нас згуртували. Пригадаємо кожен рік життя нашої Незалежної.

О 19:00 Спецвипуск проєкту "Дійові особи". Ексклюзивне інтерв’ю з П’ятим Президентом України, Лідером "Європейської Солідарності" Петром Порошенком.

О 20:00 Спецпроєкт "30 років Незалежності"! Українська 30-річна Історія від авторів "Машини часу". З нагоди цього ювілею "Машина часу" вирішила згадати все від моменту ухвалення акту проголошення незалежності в 10-ти серіях. Кожна серія — хронологічна розповідь про становлення незалежної Держави Україна.

24-го серпня! День Незалежності на "5 каналі"!

Дивіться! Святкуйте разом з нами!

5 канал. Твій. Український.

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