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ГМК 30 минут назад

35 миллионов фунтов стерлингов привелек британский перекатный завод группы "Метинвест"

Кредитная линия открыта на безотзывной основе с возобновляемым периодом в 364 дня

Spartan UK. Фото: Метинвест Spartan UK. Фото: Метинвест
Spartan UK. Фото: Метинвест

Перекатный завод группы "Метинвест" в городе Ньюкасл (Великобритания) Spartan UK привлек новую безотзывную линию факторинга в размере 35 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сегодня объявила пресс-служба "Метинвеста".

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Линия организована совместно с Raiffeisen Bank International AG ("RBI") и позволит Spartan UK осуществлять регулярные продажи торговой дебиторской задолженности без регресса.

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Вся дебиторская задолженность будет регулироваться английским правом и застрахована компанией Tokio Marine HCC. Линия будет открыта на безотзывной основе с возобновляемым периодом в 364 дня.

Комментируя сделку, Юрий Рыженков, генеральный директор группы "Метинвест", отметил, что клиентоориентированность всегда была одним из стратегических приоритетов для группы.

"Мы постоянно работаем над улучшением предоставляемых продуктов и услуг, чтобы сделать наше ценностное предложение еще более привлекательным".

Рыженков, также отметил, что эта линия позволит предоставить клиентам еще большую гибкость, предлагая различные условия продаж и финансирования.

"В нынешних неопределенных условиях значение безотзывных инструментов возросло, поскольку они обеспечивают стабильный источник финансирования оборотного капитала", — отметил Александр Любарев, директор департамента по управлению финансами группы "Метинвест". Он добавил, что это первая подобная линия для Spartan UK.

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