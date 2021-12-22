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Бизнес
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40 компаний из санкционного списка СНБО сменили свои названия. Почему это им не поможет

Санкции СНБО, компании в санкционном списке
Из-за смены названий компаний, попавших в санкционный список, страдают другие участники рынка. Фото: Depositphotos

Украинские компании, попавшие в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), меняют свои названия. Уже 40 юридических лиц прибегли к таким мерам, но переименование не может снять с компании ограничения. 

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

То есть 12% всех компаний, которые из-за санкций СНБО лишились права работать на территории Украины, сменили свое название. На данный момент в санкционном списке числится 333 украинских юрлица.

"Очевидно, что изменение названия юридического лица направлено на возможность продолжения ее хозяйственной деятельности, несмотря на действующие санкции. Но, конечно, такие действия только вводят в заблуждение и не могут снять с компании ограничения. Чтобы обезопасить бизнес и не попасть в "ловушку" с подсанкционной компанией, нужно всегда проверять контрагента по коду ЕГРПОУ", — резюмировал руководитель корпоративных продуктов "Опендатабота" Федор Сафир.

В основном СНБО вводит санкции против компаний, которые своими действиями создали угрозу национальным интересам и безопасности, содействовали террористической деятельности и т.д.

При этом, как подчеркнул эксперт, статус юрлица не меняется, потому что остается неизменным регистрационный код компании.

В ситуации, когда такая компания меняет название, могут пострадать другие участники рынка. Заключение контракта с такой компанией-"оборотнем" может привести к материальному и репутационному ущербу.

СНБО регулярно проводит заседания и дополняет в санкционный список новые компании. Однако некоторые из них пытаются найти пути для выхода из этого перечня. В частности, принадлежащий народному депутату Виктору Медведчуку самолет хотели вывести из-под санкций СНБО в октябре. 

В конце января этого года были утверждены и затем введены в действие президентом Владимиром Зеленским санкции против компании JET4U в лице двух юрлиц, зарегистрированных в Португалии и Молдове.

Как позже стало известно, в условиях запрета на прямые перелеты между Украиной и РФ самолетами JET4U пользовались для полетов в Москву депутаты от ОПЗЖ  Медведчук и Тарас Козак.

Фото: Depositphotos

Автор:
Вита Молодан