500 мільйонів гривень без державних коштів: як Octava Capital інвестує в економіку, оборону та людей під час війни

У 2025 році інвестиційна група Octava Capital зосередила інвестиції на напрямах, які безпосередньо впливають на безпеку та економічну витривалість України. Загальний обсяг її вкладень становив близько 500 млн грн – усі кошти були інвестовані за рахунок власного капіталу, без участі державних програм.

Інвестиції спрямовувалися на посилення діючих бізнесів, запуск нових технологічних і соціальних проєктів, розвиток команд, а також цифрові й освітні ініціативи. Окремий фокус компанія традиційно зберегла на defense-tech – секторі, який в умовах війни став критично важливим не лише для фронту, а й для економіки.

Оборонні розробки: від детекції дронів до ударних БпЛА

2025 рік став проривним для напряму Octava Defence. Компанія переорієнтувала свої інвестиції на захист критичної інфраструктури та розробки високотехнологічних безпілотних систем.

Одним із ключових результатів стало завершення розробки та кодифікації системи акустичної детекції FENEK. Пристрій здатен завчасно фіксувати повітряні загрози, не реагує на РЕБ, не детектується ворогом та суттєво підсилює ситуаційну обізнаність військових.

Другим напрямом розробки став ударний БпАК FlyCat – сучасний український аналог "Ланцета" з вищими тактико-технічними характеристиками та новітніми алгоритмами донаведення. Система створена на основі запитів військових підрозділів та проходить бойові випробування.

Важливі технологічні результати продемонструвала і компанія "АВТОР", що входить до групи Octava Capital. У 2025 році вона представила два критично важливих продукти для цифрової безпеки та розвитку українського БпЛА-сектору.

DHUB і нова екосистема defense-tech

Важливим елементом стратегії Octava Capital у 2025 році став розвиток DHUB – Defense Engineering & Prototyping Platform. За рік платформа об’єднала понад 1000 інженерів, програмістів, військових, бізнесу та волонтерських спільнот.

DHUB фактично став одним з найбільших в Україні середовищем для співпраці на перетині оборонних технологій та реальних потреб фронту. У 2025 році в межах проєкту відбулося понад 40 заходів і хакатонів, а також сформувалися партнерства з Brave1, асоціацією виробників НРК та провідними miltech-командами.

Паралельно з інвестиціями Octava Capital залишалася одним із помітних платників податків. За підсумками 2025 року компанії групи сплатили понад 1 млрд грн податків і соціальних внесків, зберігши всі робочі місця.

Соціально-екологічний напрям також став одним із ключових. Упродовж року група реалізувала понад 500 ESG-ініціатив – від освітніх і культурних до ветеранських та екологічних. Серед них – проєкт Voice of Life з реставрації українських піаніно, програми підтримки ветеранів Veteran Restart, екологічна ініціатива Post War Greening, освітні хаби, буккросинг у вишах та безоплатна юридична допомога військовим.

Міжнародний вимір і погляд уперед

Попри війну, Octava Capital у 2025 році активно розширювала міжнародні партнерства, залучаючи іноземних партнерів до проєктів у сфері оборони, критичної інфраструктури та підготовки до повоєнної відбудови.

Підсумки року показують: компанія вибудовує модель бізнесу, де інвестиції в оборону, економіку та суспільство не розділяються. У воєнних умовах саме така логіка – без швидких ефектів, але з довгостроковим результатом – стає основою стійкості.