6 серпня Асоціація адвокатів України проведе форум "A2B: Banking & Compliance"

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на новий форум ААУ - "A2B: Banking & Compliance" для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань.

У цьому році ми вирішили поєднати два формати проведення форуму — офлайн та онлайн. Це зроблено нами задля того, щоб учасники мали змогу бути присутніми на "A2B: Banking & Compliance" з будь-якого куточку світу, в зручних для себе умовах, навіть не виходячи з офісу чи дому.

Дата: 06 серпня 2021 року

Місце проведення: Hyatt Regency Kyiv (вулиця Алли Тарасової, 5, Київ)

Час: 09:00 — 17:30

Головні теми заходу:

фінансовий моніторинг,

судова практика у фінансово-банківському секторі,

Fin Tech. Перехід до інноваційних технологій.

Для кого цей форум?

Форум є унікальним майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, а також державних органів.

Гроші та капітал потребують як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнсу. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали порталом для бізнесу, який може бути відкритим або закритим.

На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх банківських обмежень. Крім того, розглянемо останні тенденції, спрямовані на досягнення прозорості ведення бізнесу.

До участі запрошені:

представники українського та іноземного банківського сектору;

представники великого українського бізнесу;

представники аудиторських та консалтингових компаній;

представники юридичних компаній;

фахівці в області комплаєнсу;

представники Національного банку України.

Генеральний партнер: Amber Law Company

Організатор: Асоціація адвокатів України

Програма та реєстрація за посиланням: https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/banking-compliance-2021-a2b-forum/

Щодо інформації про участь та оплату звертайтеся, будь ласка, за контактами:

e-mail: forum@uaa.org.ua

З питань партнерства та виступу:

aksenova@uaa.org.ua

моб.:+38 (067) 441 10 27