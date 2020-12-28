70% украинцев переплачивают за газ по 9,9 грн, когда Нафтогаз предлагает по 7,2 грн — СМИ

Большая часть домохозяйств, до 70%, приобретает газ по средней цене 9,9 гривен за кубометр, в то время, как государственный "Нафтогаз" предлагает его по 7,2 грн/кубометр.

Об этом сообщают "Экономические новости".

"25 числа каждого месяца поставщики газа объявляют цены на следующий месяц. Первым, как правило, это делает государственный "Нафтогаз". Несмотря на то, что сейчас "Нафтогаз" обслуживает лишь 2% рынка, именно исходя из движения цен госпоставщика рынок либо трепещет от роста цен, либо радуется сезонному падению. Хотя большая часть клиентов — 70% домохозяйств, это клиенты газсбытовых компаний, естественной монополии, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу", — говорится в материале.

"Экономические новости" отмечают, что несмотря на сезонный рост цен на газ, благодаря рынку, у потребителей есть возможность выбрать наиболее низкую стоимость.

"Так, по информации специализированного издания "ГазПравда", наиболее оптимальными тарифы на январь за один кубометр газа заявили в компании Нефтегаз Украина (7,22 грн.), "ГАЗ АП" (6,99 грн), "MEGAWATT" (7,05 грн), "Агросинтез Трейдинг (7,08 грн), "Энергетические ресурсы Украины" (7,11 грн) и "Аскания Энерджи" (7,20 грн). В то же время региональные представитель "ГазЗбута" из Львова предлагает населению тариф 10,8 грн, а в Ровно, Житомире, Николаеве и Черновцах данная цифра приближается максимально близко к 10 грн за кубометр газа", — сообщается в материале.

Исходя из этих цифр, на Украинской энергетической бирже средняя цена за тысячу кубометров газа составляет 7452,95 гривен. То есть, ценовая политика ряда поставщиков ("Нефтегаз", "ГАЗ АП", "MEGAWATT") полностью коррелируется с биржевой стоимостью при расценке 7,22 гривни за один кубометр. Что не скажешь о цифрах во Львове и других регионах, приведенных выше.

"В Сети пользователи уже начали обсуждать варианты смены поставщика, жалуясь на высокие тарифы. А в компании "Нефтегаз" заявили, что за время свободной конкуренции на рынке газа число их абонентов увеличилось в 2 раза", — отмечают "Экономические новости".

В материале также напоминают, что сейчас каждое домохозяйство может сменить поставщика газа и как это сделать:

Потребитель направляет выбранному им новому поставщику заявление на присоединение. Новый поставщик уведомляет о решении клиента действующего ("старого") поставщика через информационную платформу в течение 3 дней от получения заявления на присоединение. Новый поставщик рассмотрит поданные потребителем документы. Он имеет право аннулировать поданное потребителем заявление на присоединение, если посчитает его ненадежным (наличие долгов у старого поставщика). Новый поставщик присылает потребителю уведомление о дате начала поставок газа, в течение 3 дней после завершения процедуры смены поставщика. Новый поставщик регистрирует потребителя в собственном Реестре потребителей.

"Процедура занимает около 10 минут. Оформление документов оператором — около 10 дней. В этом и сила конкуренции. Теперь менять поставщика можно каждый месяц, выбирая ту цену и сервис, которая соответствует предпочтениям", — отмечают "Экономические новости".