700 000 підписників на YouTube у "5 канала"!

Щиро вітаємо нашу команду, підписників та глядачів із новим рекордом "5 каналу"!

За час існування нашого YouTube- каналу нас подивилися понад ПІВМІЛЬЯРДИ разів!

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Ми безмежно вдячні нашим підписникам і пишаємося нашим новим рекордом!

У 2020 — ми перетнули півмільйонну позначку, на початок 2021- в нас було 600 000 тисяч підписників! І от нас ВЖЕ 700 000 ТИСЯЧ!

Серед багатьох топових, зокрема, такі:

"ПУТІН — @#$%!": Порошенко розірвав "опзж" за 2 хвилини у Верховній Раді.

Виступ Петра Порошенка, майже півтора мільйони переглядів:

https://www.youtube.com/watch?v=WGpobyZ4QJ8

Документальний проєкт "ОКУПАЦІЯ". Аншлюс. Австрія, майже 2 мільйони 400 тисяч переглядів:

https://www.youtube.com/watch?v=jNw12O225XU

Іван Іванович Іваненко. Дуже крутий і дуже поважний громадянин зі Слав"янська.

Понад 8 мільйонів переглядів:

https://www.youtube.com/watch?v=y6nY_jdvHtA

Дружини і коханки президентів: всі перші леді від Кравчук до Зеленської.

Підсумки тижня з Анною Мірошниченко, понад 1 мільйон 320 тисяч переглядів:

https://www.youtube.com/watch?v=Yc-hbO8svB8

"Час новин" від 14-го серпня 2020 р. Понад мільйон переглядів: https://youtu.be/Jg0wN8YwdqE

"Гончаренко рулить". Випуск з Петром Порошенком, понад 757 500 тисяч переглядів: https://www.youtube.com/watch?v=glxwSIdG5po

Соціальний проєкт "На власні очі", понад 634 тисячі: https://www.youtube.com/watch?v=Tw2FcbwNvz0

Впевнено крокуємо разом до "Золотої кнопки YouTube"!

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