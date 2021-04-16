700 000 підписників на YouTube у "5 канала"!

Щиро вітаємо нашу команду, підписників та глядачів із новим рекордом "5 каналу"!
За час існування нашого YouTube- каналу нас подивилися понад ПІВМІЛЬЯРДИ разів!
Ми безмежно вдячні нашим підписникам і пишаємося нашим новим рекордом!
У 2020 — ми перетнули півмільйонну позначку, на початок 2021- в нас було 600 000 тисяч підписників! І от нас ВЖЕ 700 000 ТИСЯЧ!
Серед багатьох топових, зокрема, такі:
"ПУТІН — @#$%!": Порошенко розірвав "опзж" за 2 хвилини у Верховній Раді.
Виступ Петра Порошенка, майже півтора мільйони переглядів:
https://www.youtube.com/watch?v=WGpobyZ4QJ8
Документальний проєкт "ОКУПАЦІЯ". Аншлюс. Австрія, майже 2 мільйони 400 тисяч переглядів:
https://www.youtube.com/watch?v=jNw12O225XU
Іван Іванович Іваненко. Дуже крутий і дуже поважний громадянин зі Слав"янська.
Понад 8 мільйонів переглядів:
https://www.youtube.com/watch?v=y6nY_jdvHtA
Дружини і коханки президентів: всі перші леді від Кравчук до Зеленської.
Підсумки тижня з Анною Мірошниченко, понад 1 мільйон 320 тисяч переглядів:
https://www.youtube.com/watch?v=Yc-hbO8svB8
"Час новин" від 14-го серпня 2020 р. Понад мільйон переглядів: https://youtu.be/Jg0wN8YwdqE
"Гончаренко рулить". Випуск з Петром Порошенком, понад 757 500 тисяч переглядів: https://www.youtube.com/watch?v=glxwSIdG5po
Соціальний проєкт "На власні очі", понад 634 тисячі: https://www.youtube.com/watch?v=Tw2FcbwNvz0
Впевнено крокуємо разом до "Золотої кнопки YouTube"!
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