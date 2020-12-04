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9 грудня буде підписано Меморандум про зусилля у боротьбі з корупцією

До підписання Меморандуму запрошені профільні державні органи з питань запобігання корупції, громадські організації, представники великих і малих бізнес-компаній

9 грудня буде підписано Меморандум про зусилля у боротьбі з корупцією 9 грудня буде підписано Меморандум про зусилля у боротьбі з корупцією

9-го грудня світ відзначатиме Міжнародний день боротьби з корупцією. З цієї нагоди Глобальний договір ООН в Україні ініціював Антикорупційний тиждень, у рамках якого відбудеться підписання Меморандуму, що узагальнить напрацьовані ідеї.

Підписання Меморандуму відбудеться у відкритому форматі 9 грудня о 17:30 у приміщенні Освіторії Хабу. Адреса: вул. Московська, 2.

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До підписання Меморандуму запрошені профільні державні органи з питань запобігання корупції, громадські організації, представники великих і малих бізнес-компаній та всі зацікавлені організації, які працюють над запобіганням і подоланням корупції.

Після урочистого підписання документу, який задекларує наміри усіх підписантів до колективних дій, відбудеться показ документального фільму "Червона лінія: Корупція".

Довідка:

Згідно з Десятим принципом Глобального договору ООН, ділові кола повинні протидіяти всім формам корупції, включаючи здирництво та хабарництво. У межах роботи над Десятим принципом Мережа Глобального договору ООН в Україні започаткувала ініціативу з антикорупційних колективних дій. Метою ініціативи є підвищення доброчесності бізнесу, покращення прозорості та об’єднання приватного сектору, уряду і громадянського суспільства для колективної боротьби з корупцією.       

Про фільм:

Подолання корупції було серед основних вимог учасників Революції гідності. Саме з цією метою після перемоги Майдану в країні з’явилася система антикорупційних органів. Втім, і через сім років запит суспільства складно назвати задоволеним, а навколо антикорупційних органів ледь не щодня вибухають нові скандали. Як і чому антикорупційна інфраструктура у 2020 році опинилася за кілька кроків від знищення і наскільки ефективною в країні є боротьба з корупцією — на ці та багато інших питань відповідають керівники правоохоронних органів, активісти, політичні опоненти та люди, що стояли біля витоків антикорупційного законодавства. Фільм "Червона лінія: Корупція" — перша робота з циклу документальних фільмів "Української правди" про найважливіші проблеми і виклики для українського суспільства. Режисер стрічки — Єгор Трояновський, продюсерка — Ольга Бесхмельниціна.

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