Рынки 1 час назад

9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 

Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.

9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров  9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 

По данным Pew’s Research Center, сегодня в мире насчитывается около 1,9 миллиарда мусульман, а это около 24% населения мира. Ожидается, что к 2060 году их число увеличится до 3 миллиардов и будет составлять около 31% населения мира. Поэтому халяль — продукты и товары для них, уже считается не просто рынком, а крупным и быстрорастущим бизнесом. 

По данным Dinar Standard, рынок халяльных товаров в 2019 году превысил отметку в $2 трлн. И по прогнозам компании, к 2024 году эта цифра вырастет до $2,4 трлн. 

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Помимо продуктов питания и напитков халяльный сектор включает в себя сегодня уже 12 категорий: продукты питания и напитки, образование, фармацевтику, услуги и возможности, франчайзинг, моду, исламские финансы, косметику и средства личной гигиены, средства массовой информации и отдых, путешествия, электронную коммерцию и пищевые технологии. 

С возможностями каждой из них можно познакомиться в рамках MIHAS 2021 — крупнейшего в мире торгового события халяльного рынка, которое пройдет с 9 сентября по 31 декабря 2021 года в полностью виртуальном формате. Организатор — посольство Малайзии в Украине.

Тема 17 конференции MIHAS в 2021 году  — "Расширение возможностей Халяль, завтра, вместе". На виртуальной выставке на сегодня забронировано около 400 виртуальных стендов. В программе индивидуальные деловые встречи между малайзийскими экспортерами и глобальными покупателями, сессии по обмену знаниями и обсуждения с опытными участниками дискуссии.

Все коммуникации участников MIHAS 2021 будут проходить в цифровом формате, включая виртуальную выставку, сеансы бизнес-сопоставления с использованием искусственного интеллекта (ИИ), виртуальный сетевой холл, отраслевые сессии и сессии центра знаний для обсуждения возможностей экспорта.

За прошедшие годы MIHAS представил более 8000 экспонентов из более чем 40 стран и посетило около 400 тыс. посетителей-специалистов. Состоялось более 54 тыс. индивидуальных деловых встреч, а объем продаж на выставке MIHAS составил более $4 млрд. 

Дополнительная информация и условия регистрации по ссылкам:

Контактные лица:

Виталий Бойко

Торговый представитель

Посольство Малайзии в Украине

Тел.+ 380 44 285 5235

Эл. Почта kiev.vitaly@matrade.gov.my

Jude Bryan S Dass (Trade Commissioner) 

Phone : + 48 22 222 17 66  

Email : jude@matrade.gov.my

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9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
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