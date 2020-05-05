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1 час назад

AB InBev Efes Украина выделяет 2,5 млн грн на поддержку ресторанов и пабов

В рамках новой программы клиентам предлагается приобрести электронный сертификат на 50/100/200 грн в любимом ресторане, пабе или баре

Эпидемия коронавируса наносит серьезный урон ресторанной индустрии ― десятки тысяч ресторанов, баров и пабов в Украине сейчас закрыты и могут не пережить карантин.

Чтобы помочь им продержаться на плаву, компания AB InBev Efes Украина запускает программу "Поддержим любимое заведение вместе".

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"Рестораны и пабы сейчас переживают невероятно сложный период, борясь за выживание в условиях карантина. Этой программой мы хотим поддержать местные заведения и ресторанную индустрию в целом. Мы верим, что наши совместные усилия и взаимовыручка способны творить чудеса", ― комментирует Надежда Пилипчук, национальный менеджер по развитию кегового пива компании AB InBev Efes Украина.

В рамках этой программы клиентам предлагается приобрести электронный сертификат на 50/100/200 грн в любимом ресторане, пабе или баре. Сразу после открытия гости смогут обменять сертификаты на пиво.

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Заведения получат эти средства сразу, что поможет им продержаться в течение карантина. Кроме того, AB InBev Efes Украина подарит этим ресторанам и пабам пиво на сумму 2,5 млн грн, которая составляет общий фонд инициативы.

Программа "Поддержим любимое заведение вместе" осуществляется в рамках глобальной инициативы АВ InBev. Аналогичная программа под названием Save Pub Life ("Спасите жизнь пабов") уже запущена в ряде европейских стран.

По задумке, участники могут купить сертификат на 20 евро и воспользоваться им уже после открытия заведения.

Ранее сообщалось, что Anheuser-Busch InBev (AB InBev) спрогнозировал снижение прибыли за первый квартал 2020 года на 10% из-за влияния вспышки коронавируса. 

AB InBev Efes Украина ― один из лидеров украинского пивоваренного рынка, который является совместным предприятием крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev и региональной пивоваренной компании по производству напитков с ведущими позициями Anadolu Efes.

AB InBev Efes Украина имеет три пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Hoegaarden, Leffe, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovický Kozel, "Старий Мельник із Діжки", Miller; локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь", Сhill; кваса "Село і люди".

 

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